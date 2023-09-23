حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/23/2023 11:31:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) --
الرابع والعشرون من سبتمبر
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1990 - مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع القرار رقم 669 الذي طلب من لجنة العقوبات بحث كل طلبات المساعدة التي تتقدم بها الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب التزامها بالحظر ضد العراق إثر غزوه للكويت.
1992 - الكويت تصدر أول شحنة من نفط البحيرات التي تكونت نتيجة حرق الجيش العراقي الآبار النفطية خلال الغزو الغاشم للكويت.
1996 - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوقع اتفاقية حظر التجارب النووية في إطار اجتماعات الدورة الـ 51 للجمعية العامة للأمم المتحدة علما أن الكويت إحدى الدول الراعية لهذه الاتفاقية.
2010 - الصندوق الكويتي يقدم قرضا لرواندا بقيمة 1ر4 مليون دينار (نحو 3ر12 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع تطوير المعهد الفني الإقليمي المتكامل والهادف إلى تعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في رواندا.
2010 - الكويت تعلن أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة الـ 65 زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بما يقارب خمسة أضعاف مساهماتها السابقة رغبة منها في دعم هذه الأنشطة الإنسانية.
2014 - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ حملة لتوزيع قافلة مساعدات تتألف من 33 شاحنة تعد الأكبر في حملات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة. (النهاية)
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