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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

9/23/2023 11:31:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) --

الرابع والعشرون من سبتمبر
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1990 - مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع القرار رقم 669 الذي طلب من لجنة العقوبات بحث كل طلبات المساعدة التي تتقدم بها الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب التزامها بالحظر ضد العراق إثر غزوه للكويت.
1992 - الكويت تصدر أول شحنة من نفط البحيرات التي تكونت نتيجة حرق الجيش العراقي الآبار النفطية خلال الغزو الغاشم للكويت.
1996 - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوقع اتفاقية حظر التجارب النووية في إطار اجتماعات الدورة الـ 51 للجمعية العامة للأمم المتحدة علما أن الكويت إحدى الدول الراعية لهذه الاتفاقية.
2010 - الصندوق الكويتي يقدم قرضا لرواندا بقيمة 1ر4 مليون دينار (نحو 3ر12 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع تطوير المعهد الفني الإقليمي المتكامل والهادف إلى تعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في رواندا.
2010 - الكويت تعلن أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة الـ 65 زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بما يقارب خمسة أضعاف مساهماتها السابقة رغبة منها في دعم هذه الأنشطة الإنسانية.
2014 - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ حملة لتوزيع قافلة مساعدات تتألف من 33 شاحنة تعد الأكبر في حملات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة. (النهاية)




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