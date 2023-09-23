الصفدي يختتم سلسلة لقاءات مع نظرائه وعدد من المسؤولين

نيويورك 23 أيلول (بترا)- اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم السبت، سلسلة لقاءاته التي أجراها مع نظرائه وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث أجرى الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، مباحثات أكدت الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها.

واستعرض الوزيران مخرجات لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، شهر كانون الأول من العام الماضي2022.

وأكدا الحرص المشترك على تطوير العلاقات لتصل إلى آفاق جديدة للتعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين.

كما بحث الوزيران عديد قضايا عربية وإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.

والتقى الصفدي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية، وخصوصاً القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والجهود العربية والأممية لحلها وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها، ويلبي حقوق الشعب السوري الشقيق وطموحاته.

وأكد الصفدي ضرورة وقف ما تنتجه الأزمة من تهديدات لأمن الأردن والمنطقة، خصوصاً خطر تهريب المخدرات، الذي سيستمر الأردن في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره.

وأكد الصفدي حرص الأردن على إنهاء كل التوترات في المنطقة، وتطوير العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن سبيل ذلك هو معالجة كل أسباب التوتر، لافتاً إلى أهمية الحوار الأمني الذي كان بدأه البلدان لتحقيق ذلك.

كما بحث الصفدي ونظيرته وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، سبل تعزير آفاق التعاون بين الأردن وجامايكا في مختلف المجالات. ووقّع الوزيران على بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وحكومة جامايكا ممثلة بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية، يهدف إلى مأسسة تعاون مشترك في العديد من المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

إلى ذلك، التقى الصفدي، يوم أمس، نظيره وزير خارجية كرواتيا، غوردان ردمان، في اجتماع بحث العلاقات الأردنية الكرواتية، وسبل تعزيزها ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وعديد قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأجرى الصفدي ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. ووقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.

كما أجرى الصفدي ونظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، محادثات تناولت العلاقات الثنائية، وعديد قضايا إقليمية ودولية تقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الصفدي وسلوت، الذي هنأها بتوليها مهامها الجديدة وزيرة للخارجية، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين المملكتين الصديقتين ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وبحث الصفدي والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ونسلاند، آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي، خلال الاجتماع، ضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

--(بترا)

ص خ/ هـ ح

23/09/2023 23:44:09