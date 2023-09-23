مصر تناشد العالم لإنقاذ حل الدولتين

مصر تناشد العالم لإنقاذ حل الدولتين
التاريخ
9/23/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 23 أيلول (بترا)- أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن قلق بلاده إزاء "تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال.
وناشد شكري، في كلمة بلاده أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، القوى المحبة للسلام لاقتناص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.
وقال شكري إن بلاده ترفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشيرا إلى سدّ النهضة في إثيوبيا.
وأضاف أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مائة مليون مصري".
وبين أن بلاده تنتظر أن يقابل "التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا".
-- (بترا)
م د/أز/ هـ ح
23/09/2023 23:30:56
MENAFN23092023000117011021ID1107128090
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