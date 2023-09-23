مصر تناشد العالم لإنقاذ حل الدولتين

نيويورك 23 أيلول (بترا)- أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن قلق بلاده إزاء "تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال.

وناشد شكري، في كلمة بلاده أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، القوى المحبة للسلام لاقتناص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال شكري إن بلاده ترفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشيرا إلى سدّ النهضة في إثيوبيا.

وأضاف أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مائة مليون مصري".

وبين أن بلاده تنتظر أن يقابل "التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا".

-- (بترا)

م د/أز/ هـ ح

23/09/2023 23:30:56