جرش: وثيقة لمقاطعة مناسبات تتضمن إطلاق العيارات النارية

جرش: وثيقة لمقاطعة مناسبات تتضمن إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/23/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 23 أيلول (بترا)- وقعت عدد من الفاعليات الشعبية في مناطق بلدية المعراض بمحافظة جرش، اليوم السبت، وثيقة لمقاطعة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.
وأكد محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون بالإجراءات القانونية مع مطلقي العيارات النارية في مختلف المناسبات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوثيقة وقع عليها العديد من المواطنين لمحاربة هذه الظواهر السلبية.
وقال رئيس البلدية، حسن المرازيق، إن توقيع الاتفاقية جاء على هامش الندوة التي ناقشت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية تحت عنوان: "لا تقتلني بفرحك" وتحليل أثرها على المجتمع نظمتها البلدية بالتعاون مع المركز الوطني للعناية بصحة المرأة.
وأشارت فادية بني حمدان من المركز الوطني إلى أنه جرى إطلاق المبادرة من بلدة ريمون تضامنا مع ذوي الطفلة هدى مبادرة "لا تقتلني بفرحك" بهدف توعية المواطنين بخطورة استخدام العيارات النارية في المناسبات والتي أزهقت العديد من الأرواح من مختلف الفئات العمرية".
--(بترا)
ع . ف /أز/ هـ ح
23/09/2023 23:07:07
MENAFN23092023000117011021ID1107128089
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