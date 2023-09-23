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جرش: وثيقة لمقاطعة مناسبات تتضمن إطلاق العيارات النارية

9/23/2023 11:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 23 أيلول (بترا)- وقعت عدد من الفاعليات الشعبية في مناطق بلدية المعراض بمحافظة جرش، اليوم السبت، وثيقة لمقاطعة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.
وأكد محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون بالإجراءات القانونية مع مطلقي العيارات النارية في مختلف المناسبات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوثيقة وقع عليها العديد من المواطنين لمحاربة هذه الظواهر السلبية.
وقال رئيس البلدية، حسن المرازيق، إن توقيع الاتفاقية جاء على هامش الندوة التي ناقشت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية تحت عنوان: "لا تقتلني بفرحك" وتحليل أثرها على المجتمع نظمتها البلدية بالتعاون مع المركز الوطني للعناية بصحة المرأة.
وأشارت فادية بني حمدان من المركز الوطني إلى أنه جرى إطلاق المبادرة من بلدة ريمون تضامنا مع ذوي الطفلة هدى مبادرة "لا تقتلني بفرحك" بهدف توعية المواطنين بخطورة استخدام العيارات النارية في المناسبات والتي أزهقت العديد من الأرواح من مختلف الفئات العمرية".
--(بترا)
ع . ف /أز/ هـ ح
23/09/2023 23:07:07

MENAFN23092023000117011021ID1107128089

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