وزير الخارجية السعودي: أمن المنطقة يتطلب الإسراع بحل عادل للقضية الفلسطينية

عمان 23 أيلول (بترا)- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "إن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مبني على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، جدد بن فرحان رفض بلاده وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وتسهم في تقويض جهود السلام الدولية وتعرقل مسارات الحلول السياسية.

وبين أن السعودية تحرص على دعم جميع الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، والتركيز على التنمية الشاملة وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتحفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.

وأشار بن فرحان إلى حرص بلاده على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، من خلال استضافتها لعدد من القمم المشتركة، عبر مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، وبمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيمانا منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم.

وجدد الوزير السعودي دعوة الرياض "لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة".

كما أكد "أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أية حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم". وشدد على أن السعودية "تحذر من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وانتهاج الوسطية وترسيخ ثقافة السلام العالمي".

--(بترا)

أ ن/أز/

23/09/2023 23:16:59