60 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني في البلقاء

عمان 23 أيلول (بترا)- أدى 60 مهندسا ومهندسة القسم القانوني، اليوم السبت، في فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة البلقاء، بحضور أعضاء مجلس الفرع.

وقدم مندوب نقيب المهندسين عضو مجلس النقابة، المهندس عماد الدباس، التهنئة للمهندسين الجدد بمناسبة تخرجهم وانضمامهم إلى نقابة المهندسين، مستعرضا الجهود التي تبذلها النقابة في سبيل جسر الهوة بين مخرجات التعليم الهندسي وواقع سوق العمل، من خلال الورشات والندوات والمحاضرات والدورات المختلفة ذات العلاقة بالسوق الهندسي والتي تعقد بالشراكة مع أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي.

وتحدث الدباس عن صناديق النقابة المختلفة التي تقدم خدمات متنوعة للمهندسين المنتسبين، كصندوق النقابة الرئيس وصندوق التكافل وصندوق المسؤولية الاجتماعية وصندوق التقاعد.

وأشار إلى حرص مجلس النقابة على دعم المهندسين وعقد المؤتمرات والورشات ذات العلاقات بالشباب والتي تركز على مواضيع الريادة والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى طرح الموضوعات المستجدة كافة على الساحة كالطاقة المتجددة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتقنياته.

من جانبه، أكد رئيس فرع النقابة في محافظة البلقاء، المهندس كمال الدباس، أن نقابة المهندسين تولي منتسبيها الجدد والشباب اهتماما خاصا من جميع النواحي النقابية منها العلمية والاجتماعية، لافتا إلى أن الهدف الأسمى للنقابة هو المحافظة على حقوق المهندسين ورفع مستوى المهنة بما يواكب حاجات وتطلعات الوطن والمواطن، وبما يساهم في رفعة المهندسين، مشيرا الى مؤتمر البلقاء الهندسي الرابع الذي سيعقده الفرع خلال العام المقبل.

وفي نهاية حفل القسم، ردد المهندسون الجدد القسم القانوني الذي تلاه أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، وتسلموا بطاقات العضوية والشهادات.

--(بترا)

ع ح /أز/ هـ ح

23/09/2023 22:18:15