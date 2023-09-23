60 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني في البلقاء

60 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني في البلقاء
التاريخ
9/23/2023 11:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- أدى 60 مهندسا ومهندسة القسم القانوني، اليوم السبت، في فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة البلقاء، بحضور أعضاء مجلس الفرع.
وقدم مندوب نقيب المهندسين عضو مجلس النقابة، المهندس عماد الدباس، التهنئة للمهندسين الجدد بمناسبة تخرجهم وانضمامهم إلى نقابة المهندسين، مستعرضا الجهود التي تبذلها النقابة في سبيل جسر الهوة بين مخرجات التعليم الهندسي وواقع سوق العمل، من خلال الورشات والندوات والمحاضرات والدورات المختلفة ذات العلاقة بالسوق الهندسي والتي تعقد بالشراكة مع أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي.
وتحدث الدباس عن صناديق النقابة المختلفة التي تقدم خدمات متنوعة للمهندسين المنتسبين، كصندوق النقابة الرئيس وصندوق التكافل وصندوق المسؤولية الاجتماعية وصندوق التقاعد.
وأشار إلى حرص مجلس النقابة على دعم المهندسين وعقد المؤتمرات والورشات ذات العلاقات بالشباب والتي تركز على مواضيع الريادة والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى طرح الموضوعات المستجدة كافة على الساحة كالطاقة المتجددة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتقنياته.
من جانبه، أكد رئيس فرع النقابة في محافظة البلقاء، المهندس كمال الدباس، أن نقابة المهندسين تولي منتسبيها الجدد والشباب اهتماما خاصا من جميع النواحي النقابية منها العلمية والاجتماعية، لافتا إلى أن الهدف الأسمى للنقابة هو المحافظة على حقوق المهندسين ورفع مستوى المهنة بما يواكب حاجات وتطلعات الوطن والمواطن، وبما يساهم في رفعة المهندسين، مشيرا الى مؤتمر البلقاء الهندسي الرابع الذي سيعقده الفرع خلال العام المقبل.
وفي نهاية حفل القسم، ردد المهندسون الجدد القسم القانوني الذي تلاه أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، وتسلموا بطاقات العضوية والشهادات.
--(بترا)
ع ح /أز/ هـ ح
23/09/2023 22:18:15
MENAFN23092023000117011021ID1107128087
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