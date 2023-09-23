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عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

9/23/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 23 أيلول (بترا)- تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء" الإسرائيلي، للأسبوع الـ38 على التوالي.
وقالت القناة 14 العبرية إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا مساء اليوم السبت في تل أبيب، حيث المظاهرة المركزية بشارع "كابلان"، كما في عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.
وتظاهر الآلاف في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق كركور.
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن المظاهرة المركزية بعنوان: "لا غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بيوم الغفران الذي يصادف يومي الأحد والإثنين.
وأشارت "قوة كابلان"، إلى أن "وتيرة الاحتجاج ستزداد في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست"، مضيفة أنه "لا يوجد غفران لأولئك الذين دمروا كل جزء جيد ويحاولون تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
--(بترا).
م . ف/أز/ هـ ح
23/09/2023 22:10:08

MENAFN23092023000117011021ID1107128086

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