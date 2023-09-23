عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب
التاريخ
9/23/2023 11:31:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 23 أيلول (بترا)- تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء" الإسرائيلي، للأسبوع الـ38 على التوالي.
وقالت القناة 14 العبرية إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا مساء اليوم السبت في تل أبيب، حيث المظاهرة المركزية بشارع "كابلان"، كما في عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.
وتظاهر الآلاف في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق كركور.
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن المظاهرة المركزية بعنوان: "لا غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بيوم الغفران الذي يصادف يومي الأحد والإثنين.
وأشارت "قوة كابلان"، إلى أن "وتيرة الاحتجاج ستزداد في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست"، مضيفة أنه "لا يوجد غفران لأولئك الذين دمروا كل جزء جيد ويحاولون تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
--(بترا).
م . ف/أز/ هـ ح
23/09/2023 22:10:08
MENAFN23092023000117011021ID1107128086
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