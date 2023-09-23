ورشة حول الصناعة والإنتاج وفن التسويق في الرصيفة

الرصيفة 23 أيلول (بترا)- عقد منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان: "الصناعة والإنتاج وفن التسويق"، في قاعة حزب الائتلاف الوطني، بحضور مدير ثقافة الزرقاء الدكتور محمد الزعبي.

وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح عن الجوانب الثقافية والعلمية ضمن أنشطة المنتدى للوصول الى إثراء الحركة الثقافية في الرصيفة في شتى المجالات، خاصة العلوم الحديثة في التسويق والإنتاج لما لها من أهمية في العصر الحديث والتطور التكنولوجي السريع في التسويق الإلكتروني.

بدوره، تحدث الدكتور أحمد الحواري حول فن التسويق وطرق التسويق الحديثة مع تزايد استخدام التكنولوجيا، حيث أصبحت طرق التسويق التقليدية غير كافية وغير مجدية.

بدورها، قدمت مدربة صناعة وإنتاج العطور ريم فراس عرضا لخطوات العمل في هذه المهنة وكيفية استخدام ومزج المواد بالشكل الصحيح والدقيق للوصول لمنتج جيد ومميز يساعد المسوق على الوصول للعملاء ونيل رضاهم.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

23/09/2023 22:04:52