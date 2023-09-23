ورشة حول الصناعة والإنتاج وفن التسويق في الرصيفة

ورشة حول الصناعة والإنتاج وفن التسويق في الرصيفة
التاريخ
9/23/2023 11:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرصيفة 23 أيلول (بترا)- عقد منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان: "الصناعة والإنتاج وفن التسويق"، في قاعة حزب الائتلاف الوطني، بحضور مدير ثقافة الزرقاء الدكتور محمد الزعبي.
وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح عن الجوانب الثقافية والعلمية ضمن أنشطة المنتدى للوصول الى إثراء الحركة الثقافية في الرصيفة في شتى المجالات، خاصة العلوم الحديثة في التسويق والإنتاج لما لها من أهمية في العصر الحديث والتطور التكنولوجي السريع في التسويق الإلكتروني.
بدوره، تحدث الدكتور أحمد الحواري حول فن التسويق وطرق التسويق الحديثة مع تزايد استخدام التكنولوجيا، حيث أصبحت طرق التسويق التقليدية غير كافية وغير مجدية.
بدورها، قدمت مدربة صناعة وإنتاج العطور ريم فراس عرضا لخطوات العمل في هذه المهنة وكيفية استخدام ومزج المواد بالشكل الصحيح والدقيق للوصول لمنتج جيد ومميز يساعد المسوق على الوصول للعملاء ونيل رضاهم.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
23/09/2023 22:04:52
MENAFN23092023000117011021ID1107128084
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.