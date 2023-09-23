فوز السلط على الحسين إربد بدوري كرة اليد

فوز السلط على الحسين إربد بدوري كرة اليد
التاريخ
9/23/2023 11:31:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا) - فاز فريق السلط على فريق الحسين إربد، بنتيجة 41-30، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد.
ورفع السلط رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثاني، بينما بقي رصيد فريق الحسين 8 نقاط.
وتقام يوم غد الأحد مواجهة تجمع الأهلي متصدر الترتيب العام برصيد 17 نقطة مع فريق العربي صاحب الرصيد 12 عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
23/09/2023 21:56:44
MENAFN23092023000117011021ID1107128083
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