فوز السلط على الحسين إربد بدوري كرة اليد

عمان 23 أيلول (بترا) - فاز فريق السلط على فريق الحسين إربد، بنتيجة 41-30، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد.

ورفع السلط رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثاني، بينما بقي رصيد فريق الحسين 8 نقاط.

وتقام يوم غد الأحد مواجهة تجمع الأهلي متصدر الترتيب العام برصيد 17 نقطة مع فريق العربي صاحب الرصيد 12 عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

23/09/2023 21:56:44