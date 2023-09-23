العلوم والتكنولوجيا تنفذ مشاريع ب 2 مليون دينار بالتعاون مع مؤسسات وطنية

الرمثا 23 أيلول (بترا)- قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور خالد السالم، إن حجم المشاريع التي نفذتها وحدة المشاغل الهندسية في الجامعة لمؤسسات المجتمع المحلي بلغت قيمتها حوالي 2 مليون دينار أردني في السنوات الـ 4 الأخيرة.

وبحسب البيان الصادر عن الجامعة، اليوم السبت، فإن وحدة المشاغل قامت بتصنيع مقاعد دراسية لوزارة التربية والتعليم على مرحلتين بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروع ما يقارب النصف مليون دينار.

وأوضح البيان أن دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة والمعهد القضائي الأردني والمركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووزارة الثقافة نفذت مشاريع مع الوحدة بقيمة إجمالية بلغت مليون ونصف المليون دينار أردني.

وأشار السالم إلى أنه تماشيًا مع الدور المجتمعي الذي لا بد وأن تقوم به مؤسسات التعليم العالي بأشكالها كافة تجاه المجتمع، فإن وحدة المشاغل الهندسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقوم ومن خلال كوادرها الفنية والبشرية بتصنيع الأثاث المكتبي واللوازم الرئيسة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار للمصانع والشركات وكذلك لأفراد المجتمع المحلي.

وأضاف السالم أن الجامعة تعمل على تقديم استشارات فنية لمؤسسات القطاعين العام والخاص من حيث تركيب وتشغيل بعض الأجهزة الصناعية وتدريب المهندسين على كيفية تشغيلها وصيانتها، إضافة لما تقوم به الوحدة من تدريب المهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع بعض الوزارات ونقابة المهندسين الأردنيين.

وبيَّن السالم بأن إدارة الجامعة وضعت على عاتقها بأن تسخر طاقاتها البشرية من أجل تنفيذ الرؤى الملكية السامية والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في خدمة القطاعات المجتمعية كافة.

وأكد السالم الدور المجتمعي لوحدة المشاغل ومهمتها المتعلقة بتدريب طلبة كلية الهندسة على المهارات اليدوية ومهارات تشغيل الآلات الصناعية ومهارات القياس وعمليات الإنتاج وإكسابهم المهارات الفنية التي تنسجم مع خطة التدريب في كلية الهندسة، والتدريب على الخراطة، الكهرباء، التدفئة والتمديدات الصحية، لحام المعادن، صب المعادن، الصاج، النجارة، إضافة إلى الأنشطة والأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع تخرج الطلبة حسب الرسومات والتصاميم التي يتم تزويد الوحدة بها من قبل الطالب وتحت الإشراف المباشر لعضو هيئة التدريس المعني وبالتنسيق مع الفني المختص بتنفيذ المشروع، مبينا أن المشاغل الهندسية تقوم بتنفيذ الجزء العملي الخاص بالأبحاث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الأخرى.

--(بترا)

ب.و/أز/ هـ ح

23/09/2023 21:51:21