العلوم والتكنولوجيا تنفذ مشاريع ب 2 مليون دينار بالتعاون مع مؤسسات وطنية

العلوم والتكنولوجيا تنفذ مشاريع ب 2 مليون دينار بالتعاون مع مؤسسات وطنية
التاريخ
9/23/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 23 أيلول (بترا)- قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور خالد السالم، إن حجم المشاريع التي نفذتها وحدة المشاغل الهندسية في الجامعة لمؤسسات المجتمع المحلي بلغت قيمتها حوالي 2 مليون دينار أردني في السنوات الـ 4 الأخيرة.
وبحسب البيان الصادر عن الجامعة، اليوم السبت، فإن وحدة المشاغل قامت بتصنيع مقاعد دراسية لوزارة التربية والتعليم على مرحلتين بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروع ما يقارب النصف مليون دينار.
وأوضح البيان أن دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة والمعهد القضائي الأردني والمركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووزارة الثقافة نفذت مشاريع مع الوحدة بقيمة إجمالية بلغت مليون ونصف المليون دينار أردني.
وأشار السالم إلى أنه تماشيًا مع الدور المجتمعي الذي لا بد وأن تقوم به مؤسسات التعليم العالي بأشكالها كافة تجاه المجتمع، فإن وحدة المشاغل الهندسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقوم ومن خلال كوادرها الفنية والبشرية بتصنيع الأثاث المكتبي واللوازم الرئيسة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار للمصانع والشركات وكذلك لأفراد المجتمع المحلي.
وأضاف السالم أن الجامعة تعمل على تقديم استشارات فنية لمؤسسات القطاعين العام والخاص من حيث تركيب وتشغيل بعض الأجهزة الصناعية وتدريب المهندسين على كيفية تشغيلها وصيانتها، إضافة لما تقوم به الوحدة من تدريب المهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع بعض الوزارات ونقابة المهندسين الأردنيين.
وبيَّن السالم بأن إدارة الجامعة وضعت على عاتقها بأن تسخر طاقاتها البشرية من أجل تنفيذ الرؤى الملكية السامية والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في خدمة القطاعات المجتمعية كافة.
وأكد السالم الدور المجتمعي لوحدة المشاغل ومهمتها المتعلقة بتدريب طلبة كلية الهندسة على المهارات اليدوية ومهارات تشغيل الآلات الصناعية ومهارات القياس وعمليات الإنتاج وإكسابهم المهارات الفنية التي تنسجم مع خطة التدريب في كلية الهندسة، والتدريب على الخراطة، الكهرباء، التدفئة والتمديدات الصحية، لحام المعادن، صب المعادن، الصاج، النجارة، إضافة إلى الأنشطة والأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع تخرج الطلبة حسب الرسومات والتصاميم التي يتم تزويد الوحدة بها من قبل الطالب وتحت الإشراف المباشر لعضو هيئة التدريس المعني وبالتنسيق مع الفني المختص بتنفيذ المشروع، مبينا أن المشاغل الهندسية تقوم بتنفيذ الجزء العملي الخاص بالأبحاث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الأخرى.
--(بترا)
ب.و/أز/ هـ ح
23/09/2023 21:51:21
MENAFN23092023000117011021ID1107128081
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