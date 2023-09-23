أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

اربد 23 أيلول ( بترا )- نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، ورشة حول التجارة الإلكترونية، بمشاركة 25 شابا من أعضاء المركز.

وتحدث المدرب، عدي العمري، عن مفهوم التجارة الإلكترونية وأهمتيها وأبرز أنواعها، لاسيما التجارة الإلكترونية الرقمية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى التحديات والمستقبل للتجارة الإلكترونية من حيث الأمان والخصوصية والتشريعات القانونية وصولا للتنافسية واستجابة التوزيع والشحن، منوها إلى حجم التطور في مجال التجارة الاجتماعية في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الواقع الافتراضي واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كما نفذ مركز شابات جديتا بلواء الكورة، ورشة عمل بعنوان: "الغذاء الصحي والصيام المتقطع وأثره على الصحة"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

وهدفت الورشة التي قدمتها الممرضة رحمة كساسبة إلى التوعية بأهمية تناول الغذاء الصحي بطريقة سليمة وعلمية، وأثر الصيام المتقطع بأنواعه على صحة الجسم النفسية والجسدية وقدرته على الحد من أمراض العصر المزمنة والرشاقة والتخلص من سموم الجسم.

وأقيمت بمركز شابات الطيبة دورة صناعة الرزن، بحضور 20 شابة من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 عاما.

وتضمنت الدورة، التي قدمتها المدربة مريم الصعب، التعريف بمادة الرزن والتي تعد إحدى المواد الحديثة لتقديم أحدث اللوحات الفنية والأعمال الخاصة بالطلاء وغيرها من التحف الفنية، وتمارين لكيفية صناعة الرزن والخطوات المتبعة.

كما نظم مركز شباب وشابات غرب إربد، بمشاركة 20 شابا من أعضائه، زيارة ميدانية إلى منطقة الباقورة المستعادة، هدفت إلى التعرف على الأهمية التاريخية والسياسية للمنطقة وميزاتها الزراعية.

--(بترا)

أ غ/أز/ هـ ح

23/09/2023 21:37:44