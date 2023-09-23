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منتخب الناشئين لكرة السلة يخسر أمام اليابان بكأس أسيا

9/23/2023 11:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة أمام نظيره الياباني بنتيجة 58-72 في المباراة التي جرت اليوم في قطر، في منافسات بطولة كأس أسيا.
وانتقل المنتخب بعد هذه الخسارة للعب على المركز السابع أو الثامن، من خلال مباراته يوم غد أمام منتخب قطر.
--(بترا)
خ خ/ف ق
23/09/2023 16:50:11

MENAFN23092023000117011021ID1107128079

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