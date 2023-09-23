منتخب الناشئين لكرة السلة يخسر أمام اليابان بكأس أسيا

منتخب الناشئين لكرة السلة يخسر أمام اليابان بكأس أسيا
التاريخ
9/23/2023 11:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة أمام نظيره الياباني بنتيجة 58-72 في المباراة التي جرت اليوم في قطر، في منافسات بطولة كأس أسيا.
وانتقل المنتخب بعد هذه الخسارة للعب على المركز السابع أو الثامن، من خلال مباراته يوم غد أمام منتخب قطر.
--(بترا)
خ خ/ف ق
23/09/2023 16:50:11
MENAFN23092023000117011021ID1107128079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.