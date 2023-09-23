منتخب الناشئين لكرة السلة يخسر أمام اليابان بكأس أسيا

عمان 23 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة أمام نظيره الياباني بنتيجة 58-72 في المباراة التي جرت اليوم في قطر، في منافسات بطولة كأس أسيا.

وانتقل المنتخب بعد هذه الخسارة للعب على المركز السابع أو الثامن، من خلال مباراته يوم غد أمام منتخب قطر.

--(بترا)

خ خ/ف ق

23/09/2023 16:50:11