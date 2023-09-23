العلم الأردني يرفرف عاليا في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية بالصين

العلم الأردني يرفرف عاليا في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية بالصين
التاريخ
9/23/2023 11:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- رفرف العلم الأردني عاليا في سماء الصين، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الذي أقيم اليوم بمشاركة الأردن.
ورفرف العلم لحظة دخول البعثة الأردنية إلى ستاد هانغتشو الأولمبي للمشاركة بحفل افتتاح النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، حيث حظيت لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق، ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد ابو جاجة بشرف حمل العلم الأردني في الحفل الكبير.
وتبدأ المشاركة الأردنية بالدورة غدا من خلال مشاركة منتخب الملاكمة، على أن تبدأ بقية المنتخبات الوطنية تباعا مشاركتها في المنافسات التي تستمر حتى يوم 8 الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/ف ق
23/09/2023 16:49:06
MENAFN23092023000117011021ID1107128078
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