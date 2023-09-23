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العلم الأردني يرفرف عاليا في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية بالصين

9/23/2023 11:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- رفرف العلم الأردني عاليا في سماء الصين، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الذي أقيم اليوم بمشاركة الأردن.
ورفرف العلم لحظة دخول البعثة الأردنية إلى ستاد هانغتشو الأولمبي للمشاركة بحفل افتتاح النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، حيث حظيت لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق، ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد ابو جاجة بشرف حمل العلم الأردني في الحفل الكبير.
وتبدأ المشاركة الأردنية بالدورة غدا من خلال مشاركة منتخب الملاكمة، على أن تبدأ بقية المنتخبات الوطنية تباعا مشاركتها في المنافسات التي تستمر حتى يوم 8 الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/ف ق
23/09/2023 16:49:06

MENAFN23092023000117011021ID1107128078

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