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بازار خيري لمنتجات سيدات ريفيات بالكورة

9/23/2023 11:30:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 23 أيلول (بترا)- أُفتتح في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة اليوم السبت ، بازار خيري لمنتجات 60 شابة من عضوات المركز والريفيات من المجتمع المحلي .
واكد مدير شباب محافظة اربد يحي المومني ، خلال افتتاحه البازار بحضور فاعليات رسمية وأهلية ، أهمية البازار الهادف إلى تعزيز روح المبادرة وتسهيل تسويق منتجات السيدات الريفيات وإدامة إحياء التراث والموروث الأردني الأصيل وتشجيع المشروعات الصغيرة للسيدات وتعزيز دور المراكز الشبابية في هذا المجال .
واشتمل البازار على عرض بعض الحرف والمشغولات اليدوية والاكسسوارات والأكلات الشعبية والمنتوجات الغذائية وصناعات المشروعات الصغيرة.
وبهدف البازار إلى تشجيع وتمكين السيدات لسوق العمل وتشجيعهن على المشاركة بالأنشطة الشبابية المختلفة التي تعود بالنفع المادي عليهن، ودعمهن اقتصاديا واجتماعيا .
-- (بترا)
أ غ /ف ق
23/09/2023 16:47:01

MENAFN23092023000117011021ID1107128077

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