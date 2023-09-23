بازار خيري لمنتجات سيدات ريفيات بالكورة
التاريخ
9/23/2023 11:30:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 23 أيلول (بترا)- أُفتتح في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة اليوم السبت ، بازار خيري لمنتجات 60 شابة من عضوات المركز والريفيات من المجتمع المحلي .
واكد مدير شباب محافظة اربد يحي المومني ، خلال افتتاحه البازار بحضور فاعليات رسمية وأهلية ، أهمية البازار الهادف إلى تعزيز روح المبادرة وتسهيل تسويق منتجات السيدات الريفيات وإدامة إحياء التراث والموروث الأردني الأصيل وتشجيع المشروعات الصغيرة للسيدات وتعزيز دور المراكز الشبابية في هذا المجال .
واشتمل البازار على عرض بعض الحرف والمشغولات اليدوية والاكسسوارات والأكلات الشعبية والمنتوجات الغذائية وصناعات المشروعات الصغيرة.
وبهدف البازار إلى تشجيع وتمكين السيدات لسوق العمل وتشجيعهن على المشاركة بالأنشطة الشبابية المختلفة التي تعود بالنفع المادي عليهن، ودعمهن اقتصاديا واجتماعيا .
-- (بترا)
أ غ /ف ق
23/09/2023 16:47:01
MENAFN23092023000117011021ID1107128077
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