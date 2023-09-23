ختام فعاليات مؤتمر الأندية الشبابية في العقبة

ختام فعاليات مؤتمر الأندية الشبابية في العقبة
التاريخ
9/23/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة23 أيلول (بترا)أمين معايطة- اختتمت في العقبة اليوم السبت، فعاليات مؤتمر " الأندية الشبابية ودورها في العمل الحزبي وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني" الذي نظمته مديرية شباب العقبة بمشاركة عدد من رؤساء الأندية الشبابية من مختلف محافظات الجنوب.
واكد النائب عبيد ياسين في حفل الاختتام أهمية تعزيز دور الشباب في الحياة الحزبية لتمكينهم من المشاركة بصنع القرار وسن التشريعات التي تخدمهم كونهم بناة الوطن ومستقبله، مثمنا جهود القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الذي وفر فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم.
ولفت مفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية رمزي الكباريتي الى أن المشاركة السياسية للشباب لم تكن مجرد شعار، إنما طُبّق بوضوح عبر إقرار عدد من التشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي، انطلاقا من التشريعات التي أكدت ضرورة تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة، والتي حظيت بمتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الداعم الأول للشباب.
بدوره، قال مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي" إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن، لإيمانه بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي.
وشدد رئيس نادي شباب الحسينية عقلة الذيابات على اضطلاع الأندية الشبابية بدور حقيقي وفعال في ترجمة التوجيهات الملكية بشأن مشروع التحديث السياسي للدولة، للوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية.
وعرضت عضو مجلس محافظة العقبة المحامية نداء الشويخ ، لأهم ما جاء في قانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية لتمكين الأحزاب، وما اشتملت عليه رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تتمثل في إيجاد أحزاب نابعة من الإرادة السياسية والمصالح الشعبية.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الى أهمية تعزيز دور الأندية الشبابية وإعداد خطط تتعلق بتوعية الشباب للانخراط في الأحزاب الشبابية البرامجية وتخصيص دعم مالي من مخصصات المجالس اللامركزية السنوية لدعم الأندية ونشاطاتها، وضرورة المشاركة الحزبية والسياسية .
--(بترا)
ا م/ف ق
23/09/2023 16:46:35
MENAFN23092023000117011021ID1107128076
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