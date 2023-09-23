ختام فعاليات مؤتمر الأندية الشبابية في العقبة

العقبة23 أيلول (بترا)أمين معايطة- اختتمت في العقبة اليوم السبت، فعاليات مؤتمر " الأندية الشبابية ودورها في العمل الحزبي وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني" الذي نظمته مديرية شباب العقبة بمشاركة عدد من رؤساء الأندية الشبابية من مختلف محافظات الجنوب.

واكد النائب عبيد ياسين في حفل الاختتام أهمية تعزيز دور الشباب في الحياة الحزبية لتمكينهم من المشاركة بصنع القرار وسن التشريعات التي تخدمهم كونهم بناة الوطن ومستقبله، مثمنا جهود القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الذي وفر فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم.

ولفت مفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية رمزي الكباريتي الى أن المشاركة السياسية للشباب لم تكن مجرد شعار، إنما طُبّق بوضوح عبر إقرار عدد من التشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي، انطلاقا من التشريعات التي أكدت ضرورة تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة، والتي حظيت بمتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الداعم الأول للشباب.

بدوره، قال مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي" إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن، لإيمانه بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي.

وشدد رئيس نادي شباب الحسينية عقلة الذيابات على اضطلاع الأندية الشبابية بدور حقيقي وفعال في ترجمة التوجيهات الملكية بشأن مشروع التحديث السياسي للدولة، للوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية.

وعرضت عضو مجلس محافظة العقبة المحامية نداء الشويخ ، لأهم ما جاء في قانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية لتمكين الأحزاب، وما اشتملت عليه رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تتمثل في إيجاد أحزاب نابعة من الإرادة السياسية والمصالح الشعبية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الى أهمية تعزيز دور الأندية الشبابية وإعداد خطط تتعلق بتوعية الشباب للانخراط في الأحزاب الشبابية البرامجية وتخصيص دعم مالي من مخصصات المجالس اللامركزية السنوية لدعم الأندية ونشاطاتها، وضرورة المشاركة الحزبية والسياسية .

--(بترا)

ا م/ف ق

23/09/2023 16:46:35