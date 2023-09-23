الأوراق المالية ينهي إجراءات إطلاق نسخة محدثة من محفظتك الإلكترونية

الأوراق المالية ينهي إجراءات إطلاق نسخة محدثة من محفظتك الإلكترونية
التاريخ
9/23/2023 11:30:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- أنهى مركز إيداع الأوراق المالية، إجراءات إطلاق نسخة محدثة من خدمة محفظتك الإلكترونية ( e-Portfolio)، تتيح للمستثمرين الأردنيين (الأفراد) الاشتراك المباشر بالخدمة إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة المركز لهذه الغاية.
وتمكن النسخة المحدثة أي شخص من الاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز بالخدمة آليا، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، كما سيتاح للمشتركين الحاليين استعادة كلمة مرورهم الخاصة إلكترونياً، بعد تفعيل خاصية تقنية "One Time Password -OTP" كآلية للمصادقة والتحقق، وقيام النظام بالتحقق من بعض المعلومات الأساسية للمستثمرين.
يشار إلى أن خدمة محفظتك الالكترونية تمكن المستثمر من متابعة ملكيتـه مـن الأوراق الماليـة والاطلاع علـى المعلومـات المتعلقـة بحسـاباته مـن الأوراق الماليـة المودعـة والحركات المنفذة عليها، سواء أكانت في السجل المركزي أو فـي حسـابه لـدى الوســيط أو الحافــظ الأمين، بالإضافة إلى إبلاغ المستثمر ببيانات ومعلومات متعلقة بمحافظه الاستثمارية وأية عمليات تجري على ملكيته والتي ينفذها المركز مباشرةً ومن ضمنها وضع ورفع قيود الملكية عن الأوراق المالية (حجز، رهن، تجميد)، وإجراءات الشركات من زيادة وتخفيض.
وتقدم هذه الخدمة لجميع المستثمرين على اختلاف تصنيفهم وجنسياتهم، دون مقابل لإبقائهم المستثمر على اطلاع دائم بكل ما يجري من حركات على حسابات الأوراق المالية الخاصة بهم، وللتسهيل عليهم متابعة ملكياتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر وفي أي مكان والاستفادة من مميزات هذه الخدمة، لا سيما أنه سيكون بالإمكان قريبا تحميل هذه الخدمة على الهواتف الذكية من خلال تطبيق "محفظتك الإلكترونية e-Portfolio".
--(بترا)
رش/ ن ح/ف ق
23/09/2023 16:17:13
MENAFN23092023000117011021ID1107128074
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