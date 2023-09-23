الأوراق المالية ينهي إجراءات إطلاق نسخة محدثة من محفظتك الإلكترونية

عمان 23 أيلول (بترا)- أنهى مركز إيداع الأوراق المالية، إجراءات إطلاق نسخة محدثة من خدمة محفظتك الإلكترونية ( e-Portfolio)، تتيح للمستثمرين الأردنيين (الأفراد) الاشتراك المباشر بالخدمة إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة المركز لهذه الغاية.

وتمكن النسخة المحدثة أي شخص من الاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز بالخدمة آليا، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، كما سيتاح للمشتركين الحاليين استعادة كلمة مرورهم الخاصة إلكترونياً، بعد تفعيل خاصية تقنية "One Time Password -OTP" كآلية للمصادقة والتحقق، وقيام النظام بالتحقق من بعض المعلومات الأساسية للمستثمرين.

يشار إلى أن خدمة محفظتك الالكترونية تمكن المستثمر من متابعة ملكيتـه مـن الأوراق الماليـة والاطلاع علـى المعلومـات المتعلقـة بحسـاباته مـن الأوراق الماليـة المودعـة والحركات المنفذة عليها، سواء أكانت في السجل المركزي أو فـي حسـابه لـدى الوســيط أو الحافــظ الأمين، بالإضافة إلى إبلاغ المستثمر ببيانات ومعلومات متعلقة بمحافظه الاستثمارية وأية عمليات تجري على ملكيته والتي ينفذها المركز مباشرةً ومن ضمنها وضع ورفع قيود الملكية عن الأوراق المالية (حجز، رهن، تجميد)، وإجراءات الشركات من زيادة وتخفيض.

وتقدم هذه الخدمة لجميع المستثمرين على اختلاف تصنيفهم وجنسياتهم، دون مقابل لإبقائهم المستثمر على اطلاع دائم بكل ما يجري من حركات على حسابات الأوراق المالية الخاصة بهم، وللتسهيل عليهم متابعة ملكياتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر وفي أي مكان والاستفادة من مميزات هذه الخدمة، لا سيما أنه سيكون بالإمكان قريبا تحميل هذه الخدمة على الهواتف الذكية من خلال تطبيق "محفظتك الإلكترونية e-Portfolio".

--(بترا)

رش/ ن ح/ف ق

23/09/2023 16:17:13