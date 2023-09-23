لقاء تجارة بينية لجمعية الرخاء

عمان 23 أيلول (بترا)-استضافت مجموعة حمادة، اليوم السبت، بمقرها لقاء للتجارة البينية لأعضاء جمعية الرخاء لرجال الأعمال للتشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات.

وحسب بيان للجمعية، قال مدير عام المجموعة رائد حمادة، إن اللقاء يسعى إلى تعزيز التجارة البينية ومد جسور التواصل بين رجال الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب، بهدف الوصول إلى شراكات تنعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية متاحة ومتوفرة بالمملكة وأن بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية يحتاج إلى مزيد من التواصل بين أصحاب الأعمال، بما ينعكس على توليد فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.

بدوره، أكد رئيس الجمعية رسمي الملاح أهمية التواصل والتعاون بين رجال الأعمال بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل.

وبين أن جمعية الرخاء تعمل على تنظيم اللقاءات والمعارض والمؤتمرات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات التجارية بين رجال الأعمال لتنمية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل.

ولفت إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتسخير الإمكانات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وترويج الأردن كوجهة استثمارية مميزة تزخر بالفرص.

يشار إلى أن جمعية الرخاء تأسست عام1997، وتضم 250 عضوا يمثلون مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

--(بترا)

س ص/ف ق

23/09/2023 15:45:32