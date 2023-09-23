أيام الفيلم الاوكراني تنطلق بعد غد الاثنين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

عمان 23 أيلول(بترا)-تنطلق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" مساء يوم بعد غد الاثنين، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعمان.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فإن عروض "الأيام" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع السفارة الأوكرانية في الأردن وتجمع كييف الثقافي ومركز دوفزنكو

وتستمر 3 أيام، تشتمل على الأفلام الطويلة الناطقة بالأوكرانية مع ترجمة إلى العربية والانجليزية؛ وتستهل بفيلم الافتتاح الدرامي "بامفير" إخراج دميترو سوخوليتكي-سوبتشوك، إنتاج 2022، وتواصل العروض مساء يوم الأربعاء بالفيلم الدرامي الصامت "أليم" إخراج جورج تاسين، وإنتاج 1926.

وتختتم العروض مساء يوم الخميس بالفيلم العائلي والمغامرات "فوكستر وماكس" إخراج أناتولي ماتيشكو، وإنتاج 2019.

--(بترا)

م ت/ف ق

23/09/2023 15:42:35