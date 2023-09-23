Sunday, 24 September 2023 07:57 GMT

أيام الفيلم الاوكراني تنطلق بعد غد الاثنين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

9/23/2023 11:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول(بترا)-تنطلق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" مساء يوم بعد غد الاثنين، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعمان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فإن عروض "الأيام" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع السفارة الأوكرانية في الأردن وتجمع كييف الثقافي ومركز دوفزنكو
وتستمر 3 أيام، تشتمل على الأفلام الطويلة الناطقة بالأوكرانية مع ترجمة إلى العربية والانجليزية؛ وتستهل بفيلم الافتتاح الدرامي "بامفير" إخراج دميترو سوخوليتكي-سوبتشوك، إنتاج 2022، وتواصل العروض مساء يوم الأربعاء بالفيلم الدرامي الصامت "أليم" إخراج جورج تاسين، وإنتاج 1926.
وتختتم العروض مساء يوم الخميس بالفيلم العائلي والمغامرات "فوكستر وماكس" إخراج أناتولي ماتيشكو، وإنتاج 2019.
--(بترا)
م ت/ف ق
23/09/2023 15:42:35

MENAFN23092023000117011021ID1107128072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث