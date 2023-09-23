أيام الفيلم الاوكراني تنطلق بعد غد الاثنين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

أيام الفيلم الاوكراني تنطلق بعد غد الاثنين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
التاريخ
9/23/2023 11:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول(بترا)-تنطلق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" مساء يوم بعد غد الاثنين، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعمان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فإن عروض "الأيام" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع السفارة الأوكرانية في الأردن وتجمع كييف الثقافي ومركز دوفزنكو
وتستمر 3 أيام، تشتمل على الأفلام الطويلة الناطقة بالأوكرانية مع ترجمة إلى العربية والانجليزية؛ وتستهل بفيلم الافتتاح الدرامي "بامفير" إخراج دميترو سوخوليتكي-سوبتشوك، إنتاج 2022، وتواصل العروض مساء يوم الأربعاء بالفيلم الدرامي الصامت "أليم" إخراج جورج تاسين، وإنتاج 1926.
وتختتم العروض مساء يوم الخميس بالفيلم العائلي والمغامرات "فوكستر وماكس" إخراج أناتولي ماتيشكو، وإنتاج 2019.
--(بترا)
م ت/ف ق
23/09/2023 15:42:35
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