إغلاق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخميس المقبل

غزة 23 أيلول (بترا)-أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت، أن معبر رفح البري جنوب القطاع مع مصر سيكون مغلقا الخميس المقبل. وقالت الداخلية في بيان صحفي: "إغلاق معبري رفح البري والتجاري في كلا الاتجاهين الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف. --(بترا) أ ش/ف ق 23/09/2023 15:42:22

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.