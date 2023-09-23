الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

عمان 23 أيلول (بترا)- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى إطلاق برامج تعليمية وتثقيفية للغة الإشارة لشرائح المجتمع كافة.

واستعرض المركز في بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الاحتفال لهذا اليوم يهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في حياة الأشخاص الصم وضعاف السمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والفرص الداعمة للتنوع الثقافي، إذ اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، يوم تأسيس الاتحاد العالمي للصم، يوماً عالمياً للغة الإشارة، ضمن فعاليات الأسبوع الدولي الذي يقام لدعم الأشخاص الصم في أيلول من كل عام.

وقال المركز إنه يتابع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تاريخ مباشرة أعماله مطلع حزيران عام 2003، ويولي اهتماما كبيرا بحقوقهم باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأشار إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة وتعزيزها، ومنها التعديلات الدستورية لعام 2022، إذ جاء في المادة (6/5) :"يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة"، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نشرت في الجريدة الرسمية عام 2008.

وثمن المركز مبادرة "سمع بلا حدود" التي تنفذها مؤسسة ولي العهد، بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سمو ولي العهد، لزراعة القوقعة للأطفال غير المشمولين بالتأمين الصحي في جميع محافظات المملكة، حيث انبثقت هذه المبادرة من رؤية "أردن خالٍ من الصمم".

كما ثمن المركز جهود مديرية الأمن العام في توفير خط خدمة الطوارئ (الفيديو) للصم، ما سيعزز منظومة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وجميع الجهود الوطنية المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص الصم وضمان تعليم لغة الإشارة لدمجهم في المجتمع.

ودعا إلى زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم جغرافياً في الوزارات والمؤسسات الوطنية، وإطلاق برامج تعليمية تثقيفية للغة الإشارة لشرائح المجتمع، ودمج ذوي الإعاقة السمعية والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم.

كما دعا إلى تبني ثقافة مجتمعية وإعلام متخصص قائم على أساس التنوع البشري ويعتمد على تعزيز المنحنى الحقوقي وليس الرعائي في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع وعي المجتمع بحقوقهم.

--(بترا)

ه ع/ن ح/ف ق

23/09/2023 14:43:24