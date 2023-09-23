الخرابشة:نتائج دراسات التنقيب عن النحاس في وادي عربة وضانا إيجابية

عمان 23 أيلول (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، أهمية مشروع التنقيب عن النحاس في منطقة وادي عربة الذي تنفذه الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة في حزيران عام 2022.

ووصف الخرابشة خلال جولته التفقدية للمشروع في منطقة وادي الجارية 1 و2 جنوب ضانا نتائج الدراسات التي قامت بها الشركة في المنطقة بالإيجابية، وفقا لنتائج تراكيز خام النحاس التي وصلت الى 3.5 بالمئة في ظل تزايد الطلب العالمي على الخام، مشيرا الى أهمية العناصر المصاحبة للنحاس والتي سيكون لها قيمة اقتصادية مهمة.

وأشار الخرابشة الى وجود 3 شركات محلية وعالمية تعمل على التنقيب عن خام النحاس في المملكة بالإضافة الى مشروع تعمل عليه الوزارة حاليا، مشيرا الى ان رؤية التحديث الاقتصادي أولت أهمية كبرى لقطاع التعدين ضمن محرك الصناعات ذات القيمة المضافة، حيث تمكنت الوزارة من توقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عن خامات النحاس والليثيوم والذهب والعناصر الأرضية النادرة والبوتاس الصخري والفوسفات، حيث تعمل الوزارة على تسريع عمليات التعدين المختلفة مع شركائها في القطاع.

وأكد أن أعمال مشروع تعدين النحاس في ضانا تتم وفقا للمعايير البيئية العالمية ومراعاة الاشتراطات الصارمة لعمليات التعدين في مناطق مثل ضانا باعتبارها تضم محمية طبيعية مهمة.

وأطلع الوزير خلال الجولة على تقدم سير العمل في أعمال الشركة في التنقيب السطحي على رواسب النحاس المتكشفة وجمع العينات في منطقة وادي الجارية1 و2 وعمليات حفر الخنادق والآبار الاستكشافية في المنطقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الشركة في إعداد الدراسات المطلوبة بهدف تقدير احتياطيات خام النحاس في المنطقة وبالتالي تحديد الجدوى الاقتصادية من استغلاله.

من جانبه، أوضح مدير الشركة المتكاملة زهير حسنين أنه تم البدء ببرنامج التنقيب في المنطقة الشمالية لمنطقة التعاقد في ضانا منذ توقيع مذكرة التفاهم في العام 2022 بإنشاء مسارات جديدة وإعادة تأهيل المسارات القديمة في المنطقة، مشيرا الى ان الأعمال الاستكشافية شملت في المجمل 76 خندقاً، و170 حفرة، و4 أنفاق قديمة، و16 عينة سطحية، و 21 بئرا.

وأضاف حسنين أن الشركة تقوم حاليا بإجراء اختبار العينات في مختبرات عالمية في النمسا وتركيا، حيث أظهرت النتائج وجود تراكيز في خام النحاس بثلاث مناطق بنسب أعلى من الدراسات السابقة وفي منطقة واحدة بتراكيز أقل، وتم إرسال 357 عينة و تحضير 200 عينة لإجراء الفحوصات الكيميائية عليها.

بدوره، أشاد مستشار رئيس هيئة المديرين في الشركة المهندس وائل أبو ارميلة، بالتعاون الكامل الذي توليه وزارة الطاقة للمشروع بالشراكة مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وجميع الجهات الرسمية المعنية، مثمنا أهمية مشروع التنقيب عن خام النحاس باعتباره من أهم المشاريع التنقيبية في الأردن، موضحا انتهاء الشركة من المرحلة الأولى للتنقيب متضمنة فحص أكثر من 1000 عينة من خام النحاس من آبار مختلفة وخنادق وعينات سطحية، ووضع خطة عمل محدثة للمشروع تستهدف حفر آبار إضافية للتأكد من تموضعات النحاس في مناطق جديدة ضمن منطقة امتياز الشركة ، بالإضافة إلى إرسال عينات إضافية لإجراء الفحوصات الكيميائية تمهيدا لإعداد المودل الجيولوجي التفصيلي للمنطقة وفحوصات إضافية للمعادن المصاحبة ذات القيمة الاقتصادية المضافة.

و لفت أبو رميلة إلى الاهتمام الملكي بقطاع التعدين من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ليكون قطاعا ذا قيمة مضافة، مؤكدا أن جهود الشركة في المشروع تهدف الى تقديم دراسة جدوى اقتصادية دقيقة للخام تمهيدًا للشراكة المستقبلية مع الوزارة، والتي تعود بالنفع على الاقتصاد وتعزز مكانة الأردن في مجال التعدين.

بدوره، أكد مدير محمية ضانا رائد الخوالدة، أهمية الالتزام بالمعايير البيئية خلال عمليات التعدين والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في منطقة ضانا، مشيرا الى ان الجمعية العلمية الملكية التي تشرف على المحمية تولي الاهتمام للحد من تلوث البيئة وانجراف التربة والتأكيد على المستثمرين بتهيئة منطقة التعدين بعد الانتهاء من المشاريع التي تنفذها.

واطلع الوزير والوفد المرافق على الإعدادات الميدانية في مركز ميدان القريقرة التابع للشركة والمتضمن المركز الميداني ومستودع العينات ومختبر تحضير عينات خام النحاس لغايات إرسالها للمختبرات الدولية للفحص وحفظ العينات المرجعية وذلك حسب متطلبات الـــــ JORC.

وكانت الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب في الأول من حزيران من العام 2022 لاستكشاف خامات النحاس في منطقة ضانا على مساحة 78 كم2 ، وإتاحة المجال للشركة لاستكمال أعمال الاستكشاف التي قامت بها في المرحلة الأولى بين عامي 2016 و2018، وتم خلالها البدء بالمنطقة الشمالية بعد أن تم تقسيم منطقة المشروع إلى أربعة بلوكات رئيسية وما تبعها من رسم خرائط جيولوجية تفصيلية للمنطقة الشمالية وبمقياس رسم 1:10,000.

رافق الوزير في جولته التفقدية مدير دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود ورئيس قسم الدراسات التنقيبية معتصم حوامدة ورئيس اللجنة الفنية للمعادن الاستراتيجية المهندس، ليث أبو عفار والجيولوجي مهند حمزة من الوزارة.

--(بترا)

م ف/ف ق

23/09/2023 14:41:01