الشؤون الفلسطينية:قضايا اللاجئين في صلب اهتمامات الملك

إربد 23 أيلول (بترا) محمد قديسات- قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يضع قضايا اللاجئين في صلب اهتماماته ويدافع عن حقوقهم في المحافل كافة.

وأضاف خرفان أن تسليط جلالته الضوء على القضية الفلسطينية في خطابه التاريخي بافتتاح الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط أعاد لها مركزيتها في دوائر صنع القرار الدولي.

كما أن جلالته حث المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجوهره حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو السلام العادل والشامل.

وبين خلال حضوره اليوم السبت، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في مخيمي الشهيد عزمي المفتي واربد، أن جلالته وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والبيئية اللائقة بهم، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى عديد المبادرات الملكية في المخيمات.

بدوره، قال النائب راشد الشوحة، إن جلالة الملك هو السباق في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين وهو يحمل همومهم الى العالم منافحا عنهم بثبات، مؤكدا أهمية التعليم في صياغة مستقبل مشرق عماده الشباب كرافعة حقيقة لجميع مسارات الإصلاح والتنمية التي يسير فيها الأردن وفق رؤية ملكية متقدمة.

وأشار النائب السابق محمود الطيطي إلى أن جهود جلالة الملك ودور الأردن هو الأبرز والأقوى في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته على ترابه وارضه.

ولفت إلى أن خطاب جلالته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كان صريحا وواضحا في التمسك بالثوابت الأردنية تجاه إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

بدورهما، ثمن رئيسا لجنة خدمات مخيم الشهيد عزمي المفتي محمد الخضور، ومخيم اربد محمد أبو حميد، دعم جلالة الملك المتواصل لتوفير الرعاية والتمكين لأبناء المخيمات التي حظيت بمبادرات ملكية في العديد من القطاعات الخدمية والبنية التحتية والرياضية والشبابية، مشيرين إلى عدد من المشاريع التي أنجزت في المخيمين، وتلك التي بوشر بتنفيذها لجهة تحسين مجموع الخدمات فيهما.

وعبر عدد من الطلبة المكرمين عن تقديرهم لدور جلالة الملك في توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم في مدارس وكالة الغوث الدولية، مؤكدين دور الشباب في إثراء مسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها جلالة الملك على الصعد كافة.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ف ق

23/09/2023 14:19:41