Sunday, 24 September 2023 07:57 GMT

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في رام الله

9/23/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 23 أيلول(بترا)- اعتدى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم السبت، على رعاة للأغنام في قرية المغير، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس قروي المغير في بيان، إن عددا من المستوطنين المسلحين، من مستوطنة "شيلو"، الجاثمة على أراضي القرية اعتدوا على أهالي القرية بحماية وحراسة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء رعيهم للأغنام في أرضهم.
وتتعرض المغير بشكل مستمر ويومي لاعتداءات المستوطنين المتطرفين.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها بشدة محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقلب مبادرة السلام العربية رأسا على عقب وتجاهل الضرورات الإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية أولا باعتبارها بوابة السلام في الإقليم والطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأضافت، أن نتنياهو وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يضيع أية فرصة لتخريب أية جهود مبذولة لتحقيق السلام، من خلال حملاته التضليلية الرامية لقلب حقائق الصراع وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومن خلال التلاعب بالكلمات لتحقيق جوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري الأبارتهايد، وكسب المزيد من الوقت للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتعميق عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت الخارجية الى أن نتنياهو أكد من جديد أنه لا يوجد في برنامج حكومته رؤية أو خطة للانخراط في عملية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن خرائطه المزعومة للشرق الأوسط تهدف بالأساس لشطب اسم وقضية فلسطين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
23/09/2023 14:13:22

MENAFN23092023000117011021ID1107128067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث