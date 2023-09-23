مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في رام الله

رام الله 23 أيلول(بترا)- اعتدى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم السبت، على رعاة للأغنام في قرية المغير، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس قروي المغير في بيان، إن عددا من المستوطنين المسلحين، من مستوطنة "شيلو"، الجاثمة على أراضي القرية اعتدوا على أهالي القرية بحماية وحراسة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء رعيهم للأغنام في أرضهم.

وتتعرض المغير بشكل مستمر ويومي لاعتداءات المستوطنين المتطرفين.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها بشدة محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقلب مبادرة السلام العربية رأسا على عقب وتجاهل الضرورات الإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية أولا باعتبارها بوابة السلام في الإقليم والطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأضافت، أن نتنياهو وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يضيع أية فرصة لتخريب أية جهود مبذولة لتحقيق السلام، من خلال حملاته التضليلية الرامية لقلب حقائق الصراع وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومن خلال التلاعب بالكلمات لتحقيق جوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري الأبارتهايد، وكسب المزيد من الوقت للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتعميق عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الخارجية الى أن نتنياهو أكد من جديد أنه لا يوجد في برنامج حكومته رؤية أو خطة للانخراط في عملية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن خرائطه المزعومة للشرق الأوسط تهدف بالأساس لشطب اسم وقضية فلسطين.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ف ق

23/09/2023 14:13:22