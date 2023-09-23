بدء مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية

بدء مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية
التاريخ
9/23/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المملكة بفضل قيادتها الحكيمة ووفاء ووعي وإخلاص الشعب الاردني، استطاعت تخطي التحديات والأزمات التي فرضتها معادلات وأوضاع الإقليم.
وأضاف الصفدي خلال رعايته اليوم السبت، في محافظة عجلون، أعمال المؤتمر العلمي الدولي السادس" العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية الإسلامية وجدل التغريب"، أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة خير دليل على قوة الدولة، وقدرتها على مجابهة التحديات.
واكد في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العالمية للعلماء والباحثين في الأردن ومركز الدراسات الإنسانية التابع للاتحاد العالمي للمثقفين العرب في المغرب ومجلة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين للدراسات والأبحاث، أننا نسير خلف قائدنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة في حماية حدودنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية.
وقال الصفدي في حديثه عن أعمال المؤتمر: في حضرة العلم والعلماء، نقف احتراماً وتقديراً وإجلالاً لهم، ولمسيرتهم الناصعة، وما قدموه من خدمات كبيرة في مسيرة البناء الوطني، وحيث ينطوي عنوان المؤتمر على أهمية كبيرة، فإننا نرى فيه ارتباطاً وثيقاً مع تطلعات الدولة في مئويتها الثانية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وهذا يكون عبر الاستثمار في الإنسان بوصفه عماد التنمية وأساس المعرفة.
وتضمن برنامج المؤتمر كلمات للنائب الدكتور بلال المومني وضيف الشرف وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور عبد الكريم القضاة ورئيس المؤتمر مدير مكتب الأردن الدكتور حسين ربابعة والمشرف العام وأمين عام المؤتمر رئيس الهيئة العالمية للعلماء والباحثين الدكتورة محجوبه العوينة وعضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل علي فريحات.
كما تضمن المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين في قاعات ليلاس للمناسبات في منطقة رأس منيف على 25 ورقة علمية.
--(بترا)
م خ/ف ق
23/09/2023 14:10:00
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