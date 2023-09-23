بدء مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية

عمان 23 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المملكة بفضل قيادتها الحكيمة ووفاء ووعي وإخلاص الشعب الاردني، استطاعت تخطي التحديات والأزمات التي فرضتها معادلات وأوضاع الإقليم.

وأضاف الصفدي خلال رعايته اليوم السبت، في محافظة عجلون، أعمال المؤتمر العلمي الدولي السادس" العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية الإسلامية وجدل التغريب"، أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة خير دليل على قوة الدولة، وقدرتها على مجابهة التحديات.

واكد في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العالمية للعلماء والباحثين في الأردن ومركز الدراسات الإنسانية التابع للاتحاد العالمي للمثقفين العرب في المغرب ومجلة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين للدراسات والأبحاث، أننا نسير خلف قائدنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة في حماية حدودنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية.

وقال الصفدي في حديثه عن أعمال المؤتمر: في حضرة العلم والعلماء، نقف احتراماً وتقديراً وإجلالاً لهم، ولمسيرتهم الناصعة، وما قدموه من خدمات كبيرة في مسيرة البناء الوطني، وحيث ينطوي عنوان المؤتمر على أهمية كبيرة، فإننا نرى فيه ارتباطاً وثيقاً مع تطلعات الدولة في مئويتها الثانية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وهذا يكون عبر الاستثمار في الإنسان بوصفه عماد التنمية وأساس المعرفة.

وتضمن برنامج المؤتمر كلمات للنائب الدكتور بلال المومني وضيف الشرف وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور عبد الكريم القضاة ورئيس المؤتمر مدير مكتب الأردن الدكتور حسين ربابعة والمشرف العام وأمين عام المؤتمر رئيس الهيئة العالمية للعلماء والباحثين الدكتورة محجوبه العوينة وعضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل علي فريحات.

كما تضمن المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين في قاعات ليلاس للمناسبات في منطقة رأس منيف على 25 ورقة علمية.

--(بترا)

م خ/ف ق

23/09/2023 14:10:00