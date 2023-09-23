تتويج المتسابق حمادة بلقب الجولة الثانية من بطولة الدرفت
التاريخ
9/23/2023 11:30:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- توج المتسابق عبد الله حمادة بلقب سباق الدرفت (الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت) "تاندم"، وحل السائق مؤيد يوسف في المركز الثاني، وجاء السائق أحمد الجبالي في المركز الثالث.
وأقيم السباق على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة ماونتن ديو، وشركة زين الأردن، وفي نهاية السباق قام المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز بتتويج الفائزين.
وقالت الأردنية لرياضة السيارات في بيان اليوم السبت، إن السباق تابعه عدد كبير من الجمهور منافسات السباق خلال الجولتين التأهيليتين الخميس والتي تأهل منها 27 سائقا شاركوا بجولة السباق التي أقيمت أمس الجمعة.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
23/09/2023 13:42:54
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