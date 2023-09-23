تتويج المتسابق حمادة بلقب الجولة الثانية من بطولة الدرفت

عمان 23 أيلول (بترا)- توج المتسابق عبد الله حمادة بلقب سباق الدرفت (الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت) "تاندم"، وحل السائق مؤيد يوسف في ‏المركز الثاني، وجاء السائق أحمد الجبالي في المركز الثالث.

وأقيم السباق على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات ‏وبدعم من شركة ماونتن ديو، وشركة زين الأردن، وفي نهاية السباق قام المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز بتتويج الفائزين.

وقالت الأردنية لرياضة السيارات في بيان اليوم السبت، إن السباق تابعه عدد كبير من الجمهور منافسات السباق خلال الجولتين التأهيليتين الخميس والتي تأهل منها 27 سائقا شاركوا بجولة السباق التي أقيمت أمس الجمعة.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/ف ق

23/09/2023 13:42:54