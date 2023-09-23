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تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

9/23/2023 11:30:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- نظمت وزارة الشباب بالشراكة مع جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم الجائزة للمستوى الفضي بمشاركة 57 شخصا من مراكز شباب ذات راس، العارضة، الزرقاء وجرينا.

واشتملت فعاليات المخيم الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب على مدار 3 أيام، محاضرات حول الإسعافات الأولية ومهارات الإخلاء والتدريب ومهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة وحركات المشاة.

ونفذ المشاركون فعاليات المسير وطبقوا مهارات التعايش، إلى جانب تنفيذ زيارة ميدانية إلى متحف الدبابات الملكي.

وأُنهيَت فعاليات المخيم بحفل تخريج بحضور مدير شباب العاصمة في الوزارة أنس القضاة ومنسقين بمكتب الجائزة، حيث قُدم في نهاية الفعاليات إيجاز عن المخيم، فيما قدم المشاركون كلمة تحدثوا خلالها عن تجربتهم في المخيم ومساهمة فعالياته في صقل شخصياتهم.

--(بترا)


س ح/أ أ/ف ق

23/09/2023 13:40:15

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