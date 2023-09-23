تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي
التاريخ
9/23/2023 11:30:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- نظمت وزارة الشباب بالشراكة مع جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم الجائزة للمستوى الفضي بمشاركة 57 شخصا من مراكز شباب ذات راس، العارضة، الزرقاء وجرينا.
واشتملت فعاليات المخيم الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب على مدار 3 أيام، محاضرات حول الإسعافات الأولية ومهارات الإخلاء والتدريب ومهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة وحركات المشاة.
ونفذ المشاركون فعاليات المسير وطبقوا مهارات التعايش، إلى جانب تنفيذ زيارة ميدانية إلى متحف الدبابات الملكي.
وأُنهيَت فعاليات المخيم بحفل تخريج بحضور مدير شباب العاصمة في الوزارة أنس القضاة ومنسقين بمكتب الجائزة، حيث قُدم في نهاية الفعاليات إيجاز عن المخيم، فيما قدم المشاركون كلمة تحدثوا خلالها عن تجربتهم في المخيم ومساهمة فعالياته في صقل شخصياتهم.
--(بترا)
س ح/أ أ/ف ق
23/09/2023 13:40:15
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