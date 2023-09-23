مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

عمان 23 أيلول (بترا)-أكد رئيس جمعية "سيجري" الوطنية الأردنية/مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، أهمية مؤتمر "سيجري" الوطنية الأردنية المرتقب عقده أواخر تشرين الثاني المقبل لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الكهربائي الأردني والتطور الرقمي السريع وتغير المناخ الذي يشهده العالم.

وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل)، إن المؤتمر يوفر فرصة للخبراء والمهندسين لتبادل المعرفة حول الجوانب الفنية والتقنية ومقدمة لأفكار ريادية تنبع منها براءات اختراع المستقبل.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للمؤتمر اليوم السبت، أكد الرواشدة أهمية الارتقاء بمستوى الأوراق العلمية والبحوث المقدمة للمؤتمر لإثراء أعمال المؤتمر ليشكل إضافة نوعية لقطاع الكهرباء بالمملكة.

من جهته، عرض سكرتير عام سيجري الوطنية، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر المهندس عيد العساف، التحضيرات للمؤتمر والأوراق العلمية المقدمة والجوانب التنظيمية وخطة عمل المؤتمر والبرامج الزمنية الخاصة بعقد المؤتمر.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر "سيجري الإقليمي الخامس" في منطقة البحر الميت يومي 22و 23 تشرين الثاني المقبل ويصاحبه المعرض التقني لتوفير منصة لشركات الطاقة والتطور الرقمي لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول.

يذكر أن "سيجري الوطنية الأردنية" هي جمعية وطنية منبثقة عن المجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية ذات الأولوية العالية وتتشكل الجمعية من شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء في الأردن وبعض الشركات المحلية والدولية الرائدة والجامعات الرسمية.

--(بترا)

م ف/ف ق

23/09/2023 13:36:19