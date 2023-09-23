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إطلاق أكاديمية للرياضات الإلكترونية بدعم من زين

9/23/2023 11:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت شركتا "ميس الورد" و "اي بي ميديا" المتخصصتان في صناعة الألعاب الإلكترونية، بدعم من شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الإلكترونية، أكاديمية متخصصة لإدارة الرياضات الإلكترونية في الأردن.
وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم السبت، تهدف الأكاديمية إلى رعاية وتنمية المواهب الأردنية والعربية، وتوفير تدريب شامل للمواهب في مجال الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.
وتدعم شركة زين لتمكين طلاب الأكاديمية من اكتساب الخبرة التي يمتلكها الفريق المختص القائم بأعمال مركز زين للرياضات الإلكترونية، وتعزيز معرفتهم العملية والعلمية، إلى جانب إثراء مواهبهم وتنميتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد نور خريس، إن الأكاديمية تسعى لتزويد الطلاب بجميع الأدوات والأفكار اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه إدارة الرياضات والألعاب الإلكترونية وتحقيق النجاحات.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "اي بي ميديا" فرانك سلوكا، أن الأكاديمية تمثل خطوة أساسية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، وتسهم بوضع الأردن في مصاف الدول المتميزة في هذا القطاع.
وسيتمكن الراغبون بالتسجيل في الأكاديمية من تقديم طلب عبر زيارة الموقع الإلكتروني: ح/ أ أ
23/09/2023 13:34:55

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