إطلاق أكاديمية للرياضات الإلكترونية بدعم من زين

إطلاق أكاديمية للرياضات الإلكترونية بدعم من زين
التاريخ
9/23/2023 11:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت شركتا "ميس الورد" و "اي بي ميديا" المتخصصتان في صناعة الألعاب الإلكترونية، بدعم من شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الإلكترونية، أكاديمية متخصصة لإدارة الرياضات الإلكترونية في الأردن.
وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم السبت، تهدف الأكاديمية إلى رعاية وتنمية المواهب الأردنية والعربية، وتوفير تدريب شامل للمواهب في مجال الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.
وتدعم شركة زين لتمكين طلاب الأكاديمية من اكتساب الخبرة التي يمتلكها الفريق المختص القائم بأعمال مركز زين للرياضات الإلكترونية، وتعزيز معرفتهم العملية والعلمية، إلى جانب إثراء مواهبهم وتنميتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد نور خريس، إن الأكاديمية تسعى لتزويد الطلاب بجميع الأدوات والأفكار اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه إدارة الرياضات والألعاب الإلكترونية وتحقيق النجاحات.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "اي بي ميديا" فرانك سلوكا، أن الأكاديمية تمثل خطوة أساسية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، وتسهم بوضع الأردن في مصاف الدول المتميزة في هذا القطاع.
وسيتمكن الراغبون بالتسجيل في الأكاديمية من تقديم طلب عبر زيارة الموقع الإلكتروني: ح/ أ أ
23/09/2023 13:34:55
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