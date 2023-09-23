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القيسي نقيبا لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات

9/23/2023 11:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- اختارت الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي رئيسا لها (2023-2027).
كما اختارت خلال اجتماع اليوم السبت، بعد فوز الهيئة بالتزكية، المهندس فواز القطان نائبا للنقيب، ومحمد زياد القيسي امينا للسر، وغسان حماد امينا للصندوق، ومحمود جمعة ومحمد البخيت وتيسير حمدان ومطيع ابو بكر وفارس السعودي ورائد الخليل اعضاء.
وكانت الهيئة العامة للنقابة التي تأسست عام 1995، قد أقرت خلال اجتماعها السنوي العادي التقريرين المالي والإداري لأعمال المجلس عن العام الماضي.
--(بترا)
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23/09/2023 13:26:21

MENAFN23092023000117011021ID1107128061

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