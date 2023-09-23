هاريس رئيسة لمكتب مكافحة عنف الأسلحة النارية بالولايات المتحدة

هاريس رئيسة لمكتب مكافحة عنف الأسلحة النارية بالولايات المتحدة
التاريخ
9/23/2023 11:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 23 أيلول (بترا)- عُينت نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، رئيسة لمكتب مكافحة أعمال العنف التي تستخدم فيها الأسلحة النارية بالولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، أنه من المرجح أن تستقطب هاريس بهذه المهمة الجديدة التي أُوكلت اليها، أمس الجمعة، الأضواء بشكل أكبر قبيل انتخابات 2024.
وستتولى نائبة الرئيس الديموقراطية البالغة 58 عاما رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية الجديد الذي سيتيح التنسيق بشأن المسألة رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع في بلد , يتجاوز فيه عدد الأسلحة النارية عدد السكان.
وقالت هاريس في بيان، إنه تم الإعلان في البيت الأبيض عن المكتب الجديد ونعرف بأن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان.
يشار الى أن المنصب الجديد يضيف وظيفة مهمة إلى ملف هاريس قبل أكثر من عام بقليل على موعد انتخابات 2024 التي تنوي الترشح فيها مجددا إلى جانب الرئيس بايدن البالغ 80 عاما.
وبحسب "أرشيف عنف الأسلحة النارية" (منظمة غير حكومية)، قتل 44374 شخصا بالأسلحة النارية في أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي، وتراجعت حالات القتل بشكل طفيف هذه العام لتسجل 28793 حالة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب مصادر أمنية حكومية أميركية.
--(بترا )
ب خ / أ أ / س س
23/09/2023 13:10:07
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