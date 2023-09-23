هاريس رئيسة لمكتب مكافحة عنف الأسلحة النارية بالولايات المتحدة

واشنطن 23 أيلول (بترا)- عُينت نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، رئيسة لمكتب مكافحة أعمال العنف التي تستخدم فيها الأسلحة النارية بالولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، أنه من المرجح أن تستقطب هاريس بهذه المهمة الجديدة التي أُوكلت اليها، أمس الجمعة، الأضواء بشكل أكبر قبيل انتخابات 2024.

وستتولى نائبة الرئيس الديموقراطية البالغة 58 عاما رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية الجديد الذي سيتيح التنسيق بشأن المسألة رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع في بلد , يتجاوز فيه عدد الأسلحة النارية عدد السكان.

وقالت هاريس في بيان، إنه تم الإعلان في البيت الأبيض عن المكتب الجديد ونعرف بأن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان.

يشار الى أن المنصب الجديد يضيف وظيفة مهمة إلى ملف هاريس قبل أكثر من عام بقليل على موعد انتخابات 2024 التي تنوي الترشح فيها مجددا إلى جانب الرئيس بايدن البالغ 80 عاما.

وبحسب "أرشيف عنف الأسلحة النارية" (منظمة غير حكومية)، قتل 44374 شخصا بالأسلحة النارية في أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي، وتراجعت حالات القتل بشكل طفيف هذه العام لتسجل 28793 حالة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب مصادر أمنية حكومية أميركية.

--(بترا )

ب خ / أ أ / س س

23/09/2023 13:10:07

