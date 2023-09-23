إلقاء قنابل دخانية وصوتية إسرائيلية على الجيش اللبناني قرب مزارع شبعا

إلقاء قنابل دخانية وصوتية إسرائيلية على الجيش اللبناني قرب مزارع شبعا
التاريخ
9/23/2023 11:30:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بيروت23 أيلول (بتر)- ألقى الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، قنابل دخانية وصوتية باتجاه قوة من الجيش اللبناني كانت موجودة في محيط مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بحسب ما أفاد به مصدر امني لبناني.
وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت، إن قوة من الجيش كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة داخل مزارع شبعا المحتلة.
وأشار الى ان حركة الدوريات الإسرائيلية المعتادة شبه مشلولة في القطاع الشرقي، خاصة عند محور العباد العديسة وبوابة فاطمة وصولا حتى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون ومثلث الوزاني المحاذي لمستعمرة المطلة.
ولفت الى ان الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل يراقبان حاليا الوضع، تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
--(بترا)
ف ج/ أ أ / س س
23/09/2023 13:00:19
MENAFN23092023000117011021ID1107128059
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