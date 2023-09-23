إلقاء قنابل دخانية وصوتية إسرائيلية على الجيش اللبناني قرب مزارع شبعا

بيروت23 أيلول (بتر)- ألقى الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، قنابل دخانية وصوتية باتجاه قوة من الجيش اللبناني كانت موجودة في محيط مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بحسب ما أفاد به مصدر امني لبناني.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت، إن قوة من الجيش كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة داخل مزارع شبعا المحتلة.

وأشار الى ان حركة الدوريات الإسرائيلية المعتادة شبه مشلولة في القطاع الشرقي، خاصة عند محور العباد العديسة وبوابة فاطمة وصولا حتى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون ومثلث الوزاني المحاذي لمستعمرة المطلة.

ولفت الى ان الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل يراقبان حاليا الوضع، تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

--(بترا)

ف ج/ أ أ / س س

23/09/2023 13:00:19