ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا بسبب القيود الروسية

ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا بسبب القيود الروسية
التاريخ
9/23/2023 11:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار وقود الديزل في أوروبا بنسبة 5 بالمئة بعد أن فرضت روسيا قيودا مؤقتة على تصدير البنزين و الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وبحسب الصحيفة، تجاوز سعر وقود الديزل في السوق الأوروبية ألف دولار للطن.
يشار إلى أن الحكومة الروسية فرضت اعتبارا من 21 كانون الأول الماضي قيودا مؤقتة على تصدير البنزين و الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وأوضح النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، أنه تم حاليا فرض هذا الحظر إلى أجل غير مسمى، وستعتمد مدته على مدى تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.
وأشارت الحكومة الروسية، إلى أنها قامت بالفعل بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، كما نظمت مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
23/09/2023 12:31:03
MENAFN23092023000117011021ID1107128058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.