قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني الاثنين المقبل

قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني الاثنين المقبل
التاريخ
9/23/2023 11:30:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- ينظم المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، في العاصمة عمان يوم الاثنين المقبل، قمة الأمن السيبراني الأولى 2023.
وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، تناقش القمة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها والاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.
ويشارك في القمة، مسؤولون وشخصيات من مؤسسات حكومية من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شركات أردنية وإقليمية وعالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني وشركات عاملة في القطاعات الأخرى التي يتطلب عملها تجنب المخاطر السيبرانية كالشركات المالية والمصارف.
وقال رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، إن هذه القمة تنعقد في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم من تزايد للمخاطر السيبرانية وازدياد كلفها المالية والاجتماعية والسياسية، مبينا أهمية هذه القمة كمنصة للتحاور والتعاون بين الدول في المنطقة وفي العالم.
وأضاف، أن القمة تهدف إلى وضع الأردن على خارطة المنطقة والعالم وجعله مركزا إقليميا متميزا في قضايا الأمن السيبراني، حيث يمتلك الأردن المؤهلات الكافية لتحقيق ذلك متمثلا بقدراته البشرية ومؤسساته الأكاديمية وقطاعاته الصناعية ومؤسساته الريادية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن القمة ستضم بين 400 إلى 450 مشاركا من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاع التأمين والقطاعات الحيوية مثل الماء والكهرباء، بالإضافة إلى شركات الاتصالات.
وأوضح البيطار، أن القمة ستشهد 23 جلسة نقاشية و ورش عمل ستغطي موضوعات متعددة تشمل حجم السوق العالمية للأمن السيبراني حلول الأمان السحابية والحماية من الفيروسات والبرامج الضارة.
ويشارك في القمة كل من السعودية، الإمارات، فلسطين، مصر، عمان، قطر، البحرين والكويت، لمناقشة القضايا القانونية المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات وكيف يمكن للذكاء الصناعي أن يكون له التأثير الكبير على الأمن السيبراني.
--(بترا)
غ ح/ أ أ / س س
23/09/2023 12:29:05
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