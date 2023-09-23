قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني الاثنين المقبل

عمان 23 أيلول (بترا)- ينظم المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، في العاصمة عمان يوم الاثنين المقبل، قمة الأمن السيبراني الأولى 2023.

وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، تناقش القمة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها والاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.

ويشارك في القمة، مسؤولون وشخصيات من مؤسسات حكومية من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شركات أردنية وإقليمية وعالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني وشركات عاملة في القطاعات الأخرى التي يتطلب عملها تجنب المخاطر السيبرانية كالشركات المالية والمصارف.

وقال رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، إن هذه القمة تنعقد في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم من تزايد للمخاطر السيبرانية وازدياد كلفها المالية والاجتماعية والسياسية، مبينا أهمية هذه القمة كمنصة للتحاور والتعاون بين الدول في المنطقة وفي العالم.

وأضاف، أن القمة تهدف إلى وضع الأردن على خارطة المنطقة والعالم وجعله مركزا إقليميا متميزا في قضايا الأمن السيبراني، حيث يمتلك الأردن المؤهلات الكافية لتحقيق ذلك متمثلا بقدراته البشرية ومؤسساته الأكاديمية وقطاعاته الصناعية ومؤسساته الريادية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن القمة ستضم بين 400 إلى 450 مشاركا من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاع التأمين والقطاعات الحيوية مثل الماء والكهرباء، بالإضافة إلى شركات الاتصالات.

وأوضح البيطار، أن القمة ستشهد 23 جلسة نقاشية و ورش عمل ستغطي موضوعات متعددة تشمل حجم السوق العالمية للأمن السيبراني حلول الأمان السحابية والحماية من الفيروسات والبرامج الضارة.

ويشارك في القمة كل من السعودية، الإمارات، فلسطين، مصر، عمان، قطر، البحرين والكويت، لمناقشة القضايا القانونية المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات وكيف يمكن للذكاء الصناعي أن يكون له التأثير الكبير على الأمن السيبراني.

--(بترا)

غ ح/ أ أ / س س

23/09/2023 12:29:05