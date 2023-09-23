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عزاء المخرج الراحل منير راضي اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية

9/23/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) تستقبل أسرة المخرج الراحل منير راضي واجب العزاء في الراحل، اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب.



وكانت أسرة المخرج الكبير الراحل منير راضي قد شيعت
جثمانه مع عدد من صناع السينما، فمن أسرته حضر شقيقه مدير التصوير مجدي راضي، وابن شقيقه المخرج إيهاب راضي نجل الراحل محمد راضي، والمخرجة حنان راضي، والمخرج محمد مصطفى، ومدير التصوير سمير جبر، ود. حسين بكر مدير التصوير وأحد تلامذته المقربين، وشيعت جنازته ودفن بمدافن مدينة نصر.



يذكر أن الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.



منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجا فيما بعد، وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، هما "زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب".









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