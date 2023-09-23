عرض أولى حلقات الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب على ON

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك فى تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وتحدثت إلهام شاهين عن المسلسل قائلة: "الفريدو تجربة جديدة وتقديم لدور سيكون مفاجأة للناس.. ودور فريد أمثله لأول مرة.. وأيضا لا يوجد من الممثلات من قام بهذا الدور من قبل"، مضيفة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على قناة dmc أنها تحب المغامرة، وتقديم أدوار منوعة، لذلك هى تبعد فترات زمنية، ولكن فى ظهورها مرة أخرى تظهر بدور جديد ومختلف، ومناقشة المسلسل لأحداث كتاب "55 قصة حب" للدكتور مصطفى محمود، ويتناول أنواع مختلفة من الحب من علاقات بين الأهل والأصدقاء وتقديمه بعرض للون جديد غير تقليدى.

وأشارت إلهام شاهين إلى كاتب مسلسل "الفريدو" وهو عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار، ومجموعة شبابية منها أحمد فهمي، ندى موسى، وأوضحت أن نجاح أعمالها مرتبط برسالة هذه الأعمال، ووجود إيقاع متناغم في الموضوعات الرئيسية، وصراحة الموضوعات ومناقشتها بعيدا عن الخطوط الفرعية الكثيرة، وتابعت جميع أعمالها الدرامية مهمة وتخطت أكثر من 50 عملا، ولكن المقرب لها فى المقام الأول مسلسل "نصف ربيع الآخر".