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الحضرة المصرية تطلق 6 قصائد احتفالاً بالمولد النبوى وتحيى حفلاً 29 سبتمبر

9/23/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) تشارك فرقة الحضرة المصرية جميع المسلمين حول العالم احتفالهم بحلول المولد النبوي الشريف، بباقة مختارة من المدائح النبوية، في إصدارٍ خاص لـ 6 قصائد من أجمل ما تغنّت به الفرقة، تُنشر على مختلف منصات الاستماع الإلكترونية.

ويكسو هذه القصائد لونُ المديح المصري المميز، وتنطِقُ بلسانِ المحبين في كل بقاع الأرض، صلاةً على الحبيب، وذكرًا لشمائله، ومدحًا لأوصافه، وتزكيةً لأخلاقه، وأُنسًا بسيرته صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه الخطوة من الحضرة المصرية ضمن فعاليات متعددة للاحتفال بهذه المناسبة الجليلة، حيث تشارك الفرقة في العديد من الحفلات الجماهيرية وليالي المديح داخل القاهرة وخارجها، بين المحبين في المساجد والساحات، وكذلك في المسارح ودور العرض.

وتتوّج الفرقة احتفالاتها بحفل جماهيري في مسرح مكتبة مصر الجديدة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، لتقديم القصائد الست من الإصدار الجديد، مع قصائد أخرى تختص بالمناسبة نفسها







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