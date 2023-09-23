Sunday, 24 September 2023 07:55 GMT

روائع محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية.. اليوم

9/23/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) نخبة مختارة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال حفل وهابيات المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية منها سهرت منه الليالى، فوق الشوك، إيه انكتبلى يا روحي معاكى، القريب منك بعيد، أنت الحب، قوللي عملك إيه، لأ مش انا الي ابكى، فى يوم وليلة، لولا الملامة، حمال الآسية، الحب جميل و هذه ليلتى.. أداء أحمد عصام، هند النحاس، إبراهيم رمضان وغادة آدم.

يشار إلى أن سلسلة حفلات
وهابيات
التى تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتى فى إطار دورها الهادف إلى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الاجيال الجديدة بروائع التراث الفنى وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب .

ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب فى حى باب الشعرية، والده الشيخ محمد أبو عيسى كان يعمل مؤذنا وقارئا فى جامع سيد الشعرانى بباب الشعرية، والتحق بكُتاب جامع سيدى الشعرانى لكى يدرس بعد ذلك فى الأزهر الشريف بناء على رغبة والده، حفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم قبل أن يهمل تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب.

انضم محمد عبد الوهاب إلى نادى الموسيقى الشرقية (معهد الموسيقى العربية حاليا) بعد موافقة الأسرة التى كانت تعترض فى بداية الأمر، بدأ مشواره الفنى بالغناء بإحدى الفرق وهى فرقة الأستاذ عبد الرحمن رشدى المحامي.

عمل مدرسًا للأناشيد بمدرسة الخازندار، فى نفس الوقت الذى كان يدرس فيه فى المعهد، قدم عبد الوهاب أغانى كثيرة بصوته، وكانت أغلب ألحانه لغيره مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وليلى مراد وفايزة أحمد ونجاة وورده، بالإضافة إلى التلحين والغناء قام عبد الوهاب بالتمثيل فى سبعة أفلام منها الوردة البيضاء ويحيا الحب.



MENAFN23092023000132011024ID1107128052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث