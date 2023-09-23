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فرقة المولوية المصرية تحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوي.. 30 سبتمبر

9/23/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) تحيي فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى أجدد حفلاتها الصوفية فى ساقية الصاوى يوم 30 شهر سبتمبر الحالى، حيث يقدم التوني مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم، مثل ابن الفارض وابن عربى والسهرورودى والحلاج وابو ميدن الغوث وآخرين منها "متى ياحبيب القلب"، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، "وبرقت سعاد"، "نارها فى أضلعى".



المولوية تعد من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة المولوية، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".



يذكر أن المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.







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