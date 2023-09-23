بتعمل دايت لكن ما بتخسش؟ أخطاء شائعة تجعل فقد الوزن الزائد أكثر صعوبة

قد يستهلك الشخص سعرات حرارية أقل لأنه يتبع نظام غذائى مخفض السعرات الحرارية ولا يفقد الوزن، وفي هذه الحالة يجب تغيير نوع الطعام مع التركيز على نوعية السعرات الحرارية ومعرفة عدد السعرات التي يتم حرقها، بدلا من الكمية التي يتم تناولها، بعض الأطعمة يتم هضمها بشكل أسرع من غيرها، فالأطعمة السكرية التي تجعل الشخص يشعر بالجوع، مقارنة بالأطعمة التي تحتوى على الألياف، والتي تعزز الشبع وإنقاص الوزن.

قد يحرص المرء على تناول طبق من السلطة لمزيد من الطعام الصحى ويتجاهل أنه تناول طبق من الحلوى الكبيرة، وبعد ذلك يتعجب لما لا يقل في الوزن، يجب الأشتراك في بعض التطبيقات المفيدة الخاصة بمعرفة ما يتم أكله بشكل متوازن، لجعل الشخص يشعر بالمسؤلية وعدم التحيز مع النفس، للشعور بنتيجة جيدة.



فتاة توزن

البروتين يمنح شعورًا بالشبع والامتلاء، مما يجعله يقلل من كمية الطعام الذى يتناوله خلال اليوم، مع المساعدة على بناء العضلات والعظام، ويمكن تناول الكمية دون القلق من زيادة الوزن، مثل البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، ويمكن إستبدال البروتين الحيوانى بالبروتين النباتى.



قد يتفاجأ الشخص عند الوقوف على الميزان بعدم النزول في الوزن برغم عدم تناول طعام عالى السعرات، ولكن يجب العلم أنه قد يكون يشرب مشروبات غازية لأنها تحتوى على كمية كبيرة من السكر، مما يجعل الشخص يعانى من زيادة بالوزن، وحتى المشروبات المحلى بالسكر عليه أن يقلل من شربها.



عدم النزول فى الوزن

قد يتعجب الشخص من ذلك السبب ولكن نعم قد لا يقل الشخص من وزنه نتيجة لعدم حصوله على عدد ساعات في الأوقات المسائية، وخاصة من ينام بأوقات غير منتظمة ويبدل بين الأوقات الصباحية والمسائية مما يحدث اضطراب لأيقاع الساعة البيولوجية والتي تؤدى إلى زيادة في وزن الجسم.



