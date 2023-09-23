لو التأجيل بيعطل حياتك.. اعرف إزاى تبطل مماطلة بـ 4 حيل بسيطة

لو التأجيل بيعطل حياتك.. اعرف إزاى تبطل مماطلة بـ 4 حيل بسيطة
التاريخ
9/23/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) كثير من الأشخاص تماطل طوال الوقت وتسوف لفعل أمر ما لوقت أخر، مثل أن يؤجل الشخص عمل ما حتى الغد، أو يعطى عذر لعدم قيامه بشئ معين نتيجة أنه لا يود القيام به، وإذا بحث عن الأسباب قد لا يجد أي سبب مقنع، مما يجعله طوال الوقت يشعر بتشتت لا نهاية له، وقد يرجع ذلك لأسباب كثيرة إلا أنه
يوجد بعض الطرق ليتغلب الشخص عن المماطلة ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "يور تانجو". كيفية التغلب على المماطلة
قم بالمهمة لبضع دقائق
قد يشعر المرء بتشتت انتباه لوقت طويل لأنه يشعر أنه يقوم بالأمور الخاطئة، بدل من الصحيحة وقد يؤجل البدء في الأمر الجيد، ولهذا على الشخص أن يبداء بالأمر فقط، لأن عند البدء يظل العقل في حالة من التأهب حتى يتم الأنتهاء منه، من المعروف أن بدء المهمة هي أصعب جزء في المهمة، وإذا أخذ الشخص القرار أن يبدأ مجرد لبضع دقائق فقط، القيام بالمهمة الصعبة والمهمة أولاً
فإن العقل يتابع الأمر حتى النهاية.
العقل البشرة يكون في أعلى يقظته في الساعة 10 صباحاً، ثم بعد ذلك يعانى الشخص من إنخفاض من مستوى اليقظة، وكلما كانت المهمة صعبة كلما كانت الطاقة والتركيز الذى يحتاجه المرء يزيد، فمن الأمور المنطقية أن يقوم الشخص بالأمور الهامة أولاً وإذا شعر الشخص بالتعب فبالتأكيد سيؤجل الأمر لليوم التالى.
تحديد موعد للمهمة لنفسك بشكل نهائي
تفكير
حتى لا يتعرض الشخص للمماطلة عليه أن يحدد لنفسه فترة قصيرة وقريبة، لأن كلما كان الأمر بعد فترة طويلة والحدث بعيد كان تأثير القرارت على الناس أقل، ولهذا يجب تقسيم المهمة ومنح النفس موعد نهائي حتى يكون الشخص ملتزم به لكل جزء من تلك المهمة، مما يزيد من ثقة النفس وتكون المهمة قابلة للتطبيق. جعل المهمة صعبة
من المعروف أن كلما تكون المهمة صعبة يكون المرء لديه الرغبة أن يؤجل المهمة، ولكن الشخص سيشعر بمزيد من الرضا عن نفسه إذا أنهى المهمة الصعبة بسلام، والذى يكون قادر على التقليل من الملل ويشعر المرء بمشاعر التحدى مادام قادر على تحقيق الهدف الذى يريده.
التفكير
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