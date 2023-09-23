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لو التأجيل بيعطل حياتك.. اعرف إزاى تبطل مماطلة بـ 4 حيل بسيطة

9/23/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) كثير من الأشخاص تماطل طوال الوقت وتسوف لفعل أمر ما لوقت أخر، مثل أن يؤجل الشخص عمل ما حتى الغد، أو يعطى عذر لعدم قيامه بشئ معين نتيجة أنه لا يود القيام به، وإذا بحث عن الأسباب قد لا يجد أي سبب مقنع، مما يجعله طوال الوقت يشعر بتشتت لا نهاية له، وقد يرجع ذلك لأسباب كثيرة إلا أنه
يوجد بعض الطرق ليتغلب الشخص عن المماطلة ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "يور تانجو".

كيفية التغلب على المماطلة

قم بالمهمة لبضع دقائق

قد يشعر المرء بتشتت انتباه لوقت طويل لأنه يشعر أنه يقوم بالأمور الخاطئة، بدل من الصحيحة وقد يؤجل البدء في الأمر الجيد، ولهذا على الشخص أن يبداء بالأمر فقط، لأن عند البدء يظل العقل في حالة من التأهب حتى يتم الأنتهاء منه، من المعروف أن بدء المهمة هي أصعب جزء في المهمة، وإذا أخذ الشخص القرار أن يبدأ مجرد لبضع دقائق فقط،
فإن العقل يتابع الأمر حتى النهاية.

القيام بالمهمة الصعبة والمهمة أولاً

العقل البشرة يكون في أعلى يقظته في الساعة 10 صباحاً، ثم بعد ذلك يعانى الشخص من إنخفاض من مستوى اليقظة، وكلما كانت المهمة صعبة كلما كانت الطاقة والتركيز الذى يحتاجه المرء يزيد، فمن الأمور المنطقية أن يقوم الشخص بالأمور الهامة أولاً وإذا شعر الشخص بالتعب فبالتأكيد سيؤجل الأمر لليوم التالى.


تفكير

تحديد موعد للمهمة لنفسك بشكل نهائي

حتى لا يتعرض الشخص للمماطلة عليه أن يحدد لنفسه فترة قصيرة وقريبة، لأن كلما كان الأمر بعد فترة طويلة والحدث بعيد كان تأثير القرارت على الناس أقل، ولهذا يجب تقسيم المهمة ومنح النفس موعد نهائي حتى يكون الشخص ملتزم به لكل جزء من تلك المهمة، مما يزيد من ثقة النفس وتكون المهمة قابلة للتطبيق.

جعل المهمة صعبة

من المعروف أن كلما تكون المهمة صعبة يكون المرء لديه الرغبة أن يؤجل المهمة، ولكن الشخص سيشعر بمزيد من الرضا عن نفسه إذا أنهى المهمة الصعبة بسلام، والذى يكون قادر على التقليل من الملل ويشعر المرء بمشاعر التحدى مادام قادر على تحقيق الهدف الذى يريده.


التفكير



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