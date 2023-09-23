أخطاء شائعة يرتكبها الطلاب أثناء الفصل الدراسى.. خلي بالك منها من بدري

أخطاء شائعة يرتكبها الطلاب أثناء الفصل الدراسى.. خلي بالك منها من بدري
التاريخ
9/23/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) عند بدء الفصل الدراسى يوجد بعض الأمور التي يقوم بها الطالب بحسن نية، وبعض المفاهيم الخاطئة التي يمارسها، ولكنها قادرة أن تضره، فيحدث عكس ما يريده، وبالطبع كل أسرة لا تريد سوى أن ينجح ابنها بكل سهولة دون الوقوع في أي أخطاء تعيقه عن دراسته، ويوجد بعض الأمور التي من شأنها أن تعيقه عن طريق النجاح، ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "life hack". أخطاء تعيق الطالب عن درسته:
عدم تناول وجبة الإفطار
من المعروف أن وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يحصل على الشخص وخاصة الطالب ، وبرغم ذلك قد يفوتها بعض الطلاب المراهقين، وعدم تناول وجبة الإفطار يفقد التركيز والانتباه، مما يجعل الطالب غير قادر على تحصيل المواد الدراسية بشكل صحيح وسهل.
المراجعة مع الموسيقى
مذاكرة
قد يعتقد الطالب أن المذاكرة وهو يسمع الأغانى المفضلة لهو هو أمر جيد، ويساعد على القدرة على المذاكرة ومراجعة الدروس بشكل جيد، ولكن سماع الموسيقى يكون قادر على تحسين المزاج ولكن الأمر أن عند المذاكرة لا يكون الطالب قادر على التركيز في الدروس وهو يسمع الموسيقى مع كلمات الأغانى، مما يجعله غير قادر على الأداء الدراسة بشكل أفضل.
استراجاع الدروس 1
إكمال الدروس بجوار الهاتف
في عصر التكنولوجيا لا يستغنى أي طالب عى هاتفه المحمول طوال الوقت، وقد يعتقد الطالب أنه قادر على التركيز في أداء أكثر من مهمة في وقت واحد، مثل القيام بالمهام الدراسية مع النظر في الهاتف المحمول، ولكن هذا أمر صعب بل مستحيل فلا أحد قادر على التركيز في أكثر من شيء في وقت واحد، مما يجعل الطالب يهدر طاقته ووقته مع تقليل إنتاجيته في تحصيل الدروس.
كتابة ما يقول المعلم في الصف
المذاكرة مع الهاتف
عند حضور الطالب الصف، فقد يدون كل ما يقوله المعلم بشكل حرفى، ولكن هذا الأمر غير فعال، لأن يعتبر ذلك الأمر أمر سطحى، ولكن يجب على الطالب أن يسمع الحديث ويحتفظ به في عقله ويعالجه بطريقة تجعله قادر فيما بعد على فهمه عند المراجعة. ترك المهام الصعبة للنهاية
بالتأكيد كل ما كانت المهمة صعبة تحتاج للمزيد من الوقت والطاقة والتركيز لإنجازها، ولهذا على الطالب أن يقوم بالمهام الصعبة في حوالى الساعة العاشرة صباحاً، مما يكون العقل منتبه بشكل كبير، أما إذا قام الطالب بإسترجاع الدروس الهامة في وقت بعد ذلك مثل الأوقات المسائية، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة لأن التركيز يكون في الوقت الصباحى أفضل.
استرجاع الدروس
MENAFN23092023000132011024ID1107128048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.