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أخطاء شائعة يرتكبها الطلاب أثناء الفصل الدراسى.. خلي بالك منها من بدري

9/23/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) عند بدء الفصل الدراسى يوجد بعض الأمور التي يقوم بها الطالب بحسن نية، وبعض المفاهيم الخاطئة التي يمارسها، ولكنها قادرة أن تضره، فيحدث عكس ما يريده، وبالطبع كل أسرة لا تريد سوى أن ينجح ابنها بكل سهولة دون الوقوع في أي أخطاء تعيقه عن دراسته، ويوجد بعض الأمور التي من شأنها أن تعيقه عن طريق النجاح، ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "life hack".

أخطاء تعيق الطالب عن درسته:

عدم تناول وجبة الإفطار

من المعروف أن وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يحصل على الشخص وخاصة الطالب ، وبرغم ذلك قد يفوتها بعض الطلاب المراهقين، وعدم تناول وجبة الإفطار يفقد التركيز والانتباه، مما يجعل الطالب غير قادر على تحصيل المواد الدراسية بشكل صحيح وسهل.


مذاكرة

المراجعة مع الموسيقى

قد يعتقد الطالب أن المذاكرة وهو يسمع الأغانى المفضلة لهو هو أمر جيد، ويساعد على القدرة على المذاكرة ومراجعة الدروس بشكل جيد، ولكن سماع الموسيقى يكون قادر على تحسين المزاج ولكن الأمر أن عند المذاكرة لا يكون الطالب قادر على التركيز في الدروس وهو يسمع الموسيقى مع كلمات الأغانى، مما يجعله غير قادر على الأداء الدراسة بشكل أفضل.


استراجاع الدروس 1


إكمال الدروس بجوار الهاتف

في عصر التكنولوجيا لا يستغنى أي طالب عى هاتفه المحمول طوال الوقت، وقد يعتقد الطالب أنه قادر على التركيز في أداء أكثر من مهمة في وقت واحد، مثل القيام بالمهام الدراسية مع النظر في الهاتف المحمول، ولكن هذا أمر صعب بل مستحيل فلا أحد قادر على التركيز في أكثر من شيء في وقت واحد، مما يجعل الطالب يهدر طاقته ووقته مع تقليل إنتاجيته في تحصيل الدروس.


المذاكرة مع الهاتف

كتابة ما يقول المعلم في الصف

عند حضور الطالب الصف، فقد يدون كل ما يقوله المعلم بشكل حرفى، ولكن هذا الأمر غير فعال، لأن يعتبر ذلك الأمر أمر سطحى، ولكن يجب على الطالب أن يسمع الحديث ويحتفظ به في عقله ويعالجه بطريقة تجعله قادر فيما بعد على فهمه عند المراجعة.

ترك المهام الصعبة للنهاية

بالتأكيد كل ما كانت المهمة صعبة تحتاج للمزيد من الوقت والطاقة والتركيز لإنجازها، ولهذا على الطالب أن يقوم بالمهام الصعبة في حوالى الساعة العاشرة صباحاً، مما يكون العقل منتبه بشكل كبير، أما إذا قام الطالب بإسترجاع الدروس الهامة في وقت بعد ذلك مثل الأوقات المسائية، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة لأن التركيز يكون في الوقت الصباحى أفضل.



استرجاع الدروس



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