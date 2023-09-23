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تعرف على أهم 5 سلع استوردتها مصر من الإمارات عام 2022

9/23/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%.



ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الواردات المصرية من الإمارات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.



وتشير البيانات إلى أن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 كانت وفقا لما يلي :



1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810 مليون دولار.



2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 583 مليون دولار.



3. لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار.



4. نحاس ومصنوعاته بقيمة
247 مليون دولار.



5. أسماك
بقيمة 156مليون دولار .



وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.







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