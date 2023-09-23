تعرف على أهم 5 سلع استوردتها مصر من الإمارات عام 2022

تعرف على أهم 5 سلع استوردتها مصر من الإمارات عام 2022
التاريخ
9/23/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%.
ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الواردات المصرية من الإمارات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وتشير البيانات إلى أن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 كانت وفقا لما يلي :
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 583 مليون دولار.
3. لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار.
4. نحاس ومصنوعاته بقيمة
247 مليون دولار.
5. أسماك
بقيمة 156مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
MENAFN23092023000132011024ID1107128047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.