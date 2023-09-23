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تعرف على الشروط الواجبة على المشرفين المرافقين للمعتمرين المصريين

9/23/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، مجموعة من
الشروط للمشرفين المرافقين للمعتمرين وهي:



. أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية أو أن يكون حاصلاً على الدورة التدريبيه الخاصة بالمشرفين المقررة فى هذا الشأن، أو أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.



. سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة، وذلك لمرة واحدة على الأقل، ويستثنى من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة (1443هـ) ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.



. أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.











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