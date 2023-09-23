شعبة القصابين توضح آخر تطورات أسعار اللحوم فى الأسواق

تواصل أسعار اللحوم استقرارها فى مختلف الإسواق حيث كشفت

شعبة القصابين

في الغرفة التجارية، استمرار استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد

24 سبتمبر 2023، حيث تسجيل مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه حسب النطاق الجغرافي لبيع اللحوم.

وأضافت الشعبة في رصدها لآخر تطورات الأسعار بالأسواق، حيث يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز، في حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي 380 جنيها.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة.