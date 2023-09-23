كيف يساهم قطاع التأمين فى مواجهة التحديات المناخية العالمية ؟ 5 معلومات تجيب

1 - قدرة قطاع التأمين على قياس وتحليل المخاطر من شأنها مساعدة الدول والمناطق والمجتمعات المختلفة على معالجة المخاطر المادية المتزايدة لتغير المناخ، ووضع خطط أكثر واقعية لتنفيذ العمل المناخى والتنموى.



2 - قطاع التأمين يمكن أن يساهم فى تقليص فجوة الحماية التأمينية فى العمل المناخى والتنموى.

3 – يمكن للقطاع خفض مخاطر التمويل والاستثمار ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر فى تمويل وتنفيذ مبادرات ومشروعات المناخ بصفة عامة، وأنشطة التكيف على وجه الخصوص.



4 - مبادرة تسريع التأمين لأنشطة التكيف مع التغير المناخى، التى أطلقها فريق رواد المناخ بالتعاون مع مركز أبحاث أرشت روك ومؤسسة مارش ماكلينان الأمريكية، تستهدف حشد وتعزيز جهود وقدرات قطاع التأمين للمساهمة فى تنفيذ استراتيجيات التكيف.

5 - الحملة تخدم تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ورواد المناخ وحملة السباق نحو الصمود فى مواجهة التغير المناخى.