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كيف يساهم قطاع التأمين فى مواجهة التحديات المناخية العالمية ؟ 5 معلومات تجيب

9/23/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) ما يزال قطاع التأمين المصرى يساهم بشكل ضعيف في الاقتصاد لا سيما أن مساهمته لا تزيد عن نصف في المائة تقريبا ، في حين تساهم قطاعات التأمين العالمية بنسب تتراوح من 3 ل 8% ، مما يستلزم قيام الاتحاد المصرى للتأمين بدوره المنوط به والتركيز على حملات ذات فعالية ومؤتمرات ذات جدوى فعلية وليس مجرد شكليات فقط ، وبجانب الدور المعتاد للتأمين فإن هناك دور مهم أخر يتمثل في مساهمته في مواجهة التحديات والتغيرات المناخية ..تعرف على التفاصيل وفق رؤية الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، حيث ينبغى أن يلعب قطاع التأمين دورًا حيويًا فى تحفيز وتسريع أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وكذلك المبادرات والمشروعات الخاصة بخفض المخاطر.

1 - قدرة قطاع التأمين على قياس وتحليل المخاطر من شأنها مساعدة الدول والمناطق والمجتمعات المختلفة على معالجة المخاطر المادية المتزايدة لتغير المناخ، ووضع خطط أكثر واقعية لتنفيذ العمل المناخى والتنموى.


2 - قطاع التأمين يمكن أن يساهم فى تقليص فجوة الحماية التأمينية فى العمل المناخى والتنموى.

3 – يمكن للقطاع خفض مخاطر التمويل والاستثمار ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر فى تمويل وتنفيذ مبادرات ومشروعات المناخ بصفة عامة، وأنشطة التكيف على وجه الخصوص.


4 - مبادرة تسريع التأمين لأنشطة التكيف مع التغير المناخى، التى أطلقها فريق رواد المناخ بالتعاون مع مركز أبحاث أرشت روك ومؤسسة مارش ماكلينان الأمريكية، تستهدف حشد وتعزيز جهود وقدرات قطاع التأمين للمساهمة فى تنفيذ استراتيجيات التكيف.

5 - الحملة تخدم تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ورواد المناخ وحملة السباق نحو الصمود فى مواجهة التغير المناخى.


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