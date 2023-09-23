جاليرى الزمالك يفتتح معرض أنا وحبيبى لهانى فيصل.. اليوم

جاليرى الزمالك يفتتح معرض أنا وحبيبى لهانى فيصل.. اليوم
التاريخ
9/23/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد جاليرى الزمالك للفنو ، لتقديم معرض "أنا وحبيبى"، للفنان هانى فيصل، وذلك اليوم الأحد 24 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 17 من الشهر نفسه.
وقال جاليرى الزمالك في بيانه، "يقترب الفنان هاني فيصل في معرضه الحالي"أنا وحبيبي" من كتل الجرانيت الصلبة ليطلق منها حالات إنسانية متنوعة من الألفة والمحبة، ليس فقط بين رفاق الحياة وإنما كذلك بينهم وبين الكائنات الحية، في صيغ تجنح للخيال، ومنذ الوهلة الأولى يمكن أن تلمح تأثر الفنان بالشخصية المصرية في أعماله، تأثرا يصل بين الحاضر والماضي، فبين الشخصيات العادية التي تقابلها يوميا، فتحمل بملامحها ووقفتها وتفاصيل الجسد ما يؤكد أنها مصرية صميمة، وصولا للمصري القديم بفلسفته في النحت التي تلمح أثرها في أعمال هاني فيصل.
وأوضح جاليرى الزمالك في بيانه، "على اختيار الفنان هاني فيصل لخامة الجرانيت – التي قدم بها معظم الأعمال- بصلابتها ورصانتها، إلا أنه استطاع تطويعها للتعبير عن الإنسان بمشاعره التي تنعكس في تفاصيل كثيرة من بينها ملامح الوجه، وهو الأمر الذي احتاج لسنوات عديدة لفك اسرار تلك الخامة العنيدة واستنطاقها بما يترجم ما يسكن مخيلته، وقد بدأت علاقة هاني فيصل بخامة الجرانيت، من خلال مشاركته في سمبوزيوم أسوان للنحت في دورات عديدة منذ بدايته، وصولا لتوليه منصب قومسير السمبوزيوم لثلاث سنوات متتالية، تلك الخامة التي استحوذت على وجدانه،
ليتعرف على تقنيات العمل عليها، وبين البورتريهات الفردية والعلاقات الثنائية والثلاثية، يقدم الفنان مجموعته الحالية التي تعكس تطور رحلته الفنية، بداية من البورتريهات الأفريقية التي شغلته من خلال رحلته إلى كينيا للتعرف على قلب القارة الأفريقية، وصولا لناس أسوان الذين قضى بينهم كثير من الوقت سواء بحكم تعدد أسفاره إليها للمشاركة في سمبوزيوم أسوان للنحت أو لروابط عائلية..
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