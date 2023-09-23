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جاليرى الزمالك يفتتح معرض أنا وحبيبى لهانى فيصل.. اليوم

9/23/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد جاليرى الزمالك للفنو ، لتقديم معرض "أنا وحبيبى"، للفنان هانى فيصل، وذلك اليوم الأحد 24 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

وقال جاليرى الزمالك في بيانه، "يقترب الفنان هاني فيصل في معرضه الحالي"أنا وحبيبي" من كتل الجرانيت الصلبة ليطلق منها حالات إنسانية متنوعة من الألفة والمحبة، ليس فقط بين رفاق الحياة وإنما كذلك بينهم وبين الكائنات الحية، في صيغ تجنح للخيال، ومنذ الوهلة الأولى يمكن أن تلمح تأثر الفنان بالشخصية المصرية في أعماله، تأثرا يصل بين الحاضر والماضي، فبين الشخصيات العادية التي تقابلها يوميا، فتحمل بملامحها ووقفتها وتفاصيل الجسد ما يؤكد أنها مصرية صميمة، وصولا للمصري القديم بفلسفته في النحت التي تلمح أثرها في أعمال هاني فيصل.

وأوضح جاليرى الزمالك في بيانه، "على اختيار الفنان هاني فيصل لخامة الجرانيت – التي قدم بها معظم الأعمال- بصلابتها ورصانتها، إلا أنه استطاع تطويعها للتعبير عن الإنسان بمشاعره التي تنعكس في تفاصيل كثيرة من بينها ملامح الوجه، وهو الأمر الذي احتاج لسنوات عديدة لفك اسرار تلك الخامة العنيدة واستنطاقها بما يترجم ما يسكن مخيلته، وقد بدأت علاقة هاني فيصل بخامة الجرانيت، من خلال مشاركته في سمبوزيوم أسوان للنحت في دورات عديدة منذ بدايته، وصولا لتوليه منصب قومسير السمبوزيوم لثلاث سنوات متتالية، تلك الخامة التي استحوذت على وجدانه،
ليتعرف على تقنيات العمل عليها، وبين البورتريهات الفردية والعلاقات الثنائية والثلاثية، يقدم الفنان مجموعته الحالية التي تعكس تطور رحلته الفنية، بداية من البورتريهات الأفريقية التي شغلته من خلال رحلته إلى كينيا للتعرف على قلب القارة الأفريقية، وصولا لناس أسوان الذين قضى بينهم كثير من الوقت سواء بحكم تعدد أسفاره إليها للمشاركة في سمبوزيوم أسوان للنحت أو لروابط عائلية..


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