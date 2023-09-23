لم يخلق الرجال ليكونوا وحيدين.. مختارات مترجمة من القصة الفرنسية الحديثة

تقول وئام غداس فى تقديمها للمختارت القصصية: لم يخلق الرجل ليبقى وحيدا ربما، ولكنه وحيد رغم هذا، حتى لو كان متزوجا، يبقي الرجل وحيدا ومنبوذا على سطح كوكب يدور في فضاء فلكي بسرعة 29.79 كلم فى الثانية. يولد الرجل.. يركض.. يسارع ليعيشزز يقرأ الكتب.. يذهب إلى السينما.. يعانى.. يتناول فطور الصباح.. يموت.. أحيانا، وأثناء كل هذا، قد يبدو له أنه لم يخلق للعزوبية الأبدية، قد يبحث إذا عن الوقوع فى الحب، هذا يعني أن يكذب على امرأة جميلة، وعلى نفسه بذات القدر.

وتضيف وئام غداس: دعونا نراه بعين متفهمة وحنونة: يحاول أن يكون محبوبا، وأن يكتسب شعبية مثل مرشح داخل حملة انتخابية، هل يشك ألا يقدر على تحقيق ما يعد به؟. قد يجرب إقناع نفسه بأنه سعيد.. يتزوج.. يتناسل.. يلتقط صورا ملونة، كمحاولة منه لتخليد كل الأشياء الزائلة. كم تبدو رؤيته مؤثرة داخل هذه اللقطات، يمسك بين يديه رضيعا يلبس اللون الوردى بكامله، هذا الأخير لا يعرف بعد أنه سينتهى وحيدا هو أيضا. إحدى يديه تمسك يد زوجته وتضغط عليها. هل ليمنعها من الرحيل أو فقط من أجل طمأنة نفسه؟.