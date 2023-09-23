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تعرف على الأسلحة المستخدمة فى الحرب العالمية الأولى

9/23/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) كانت الحرب العالمية الأولى بمثابة بوتقة لتطوير جميع الأسلحة الحربية، التي استخدمها مختلف البلدان، ومن هنا سوف نستعرض الأدوات والأسلحة التي استخدمت خلال تلك الفترة التاريخية المهمة.



خضعت الطائرات العسكرية، بين عامي 1914 و1918، إلى مزيد من التطورات، فمن مجرد طائرات صالحة للطيران إلى منصات أسلحة فعالة.



كما تم تطوير شحنات العمق لأول مرة بواسطة البحرية الملكية خلال الحرب العالمية الأولى لمحاربة الغواصات الألمانية، وفقا لما ذكره موقع .britannica



وبالنسبة إلى أسلحة المشاة، خضعت لتغييرات هائلة في أواخر القرن التاسع عشر، حيث انتشرت استخدام البنادق المتكررة على نطاق واسع، كان بإمكان جندي المشاة في الحرب العالمية الأولى أن ينتج حجمًا من النار.

وحققت المناطيد الألمانية نجاحًا معتدلًا في عمليات القصف بعيدة المدى، حيث تمكنت مناطيد زيبلين من الوصول إلى ارتفاعات أعلى من طائرات ذلك العصر.



كما تم استخدام الأسلحة الكيميائية، مثل غاز ثنائي الفوسجين وغاز الخردل، على نطاق واسع على الجبهة الغربية.

وشكلت المدفعية ساحة المعركة فعليًا فى الحرب العالمية الأولى، وتراوحت أحجامها من المدفع الميداني الفرنسي عيار 75 ملم إلى مدفع بيج بيرثا الضخم عيار 420 ملم ومدفع باريس عيار 210 ملم.



وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي، احتفظ سلاح الفرسان بدور مهم في الحرب العالمية الأولى، وماتت الخيول بالملايين في الصراع.



كانت المدافع الرشاشة بمثابة إضافة فتاكة بشكل استثنائي إلى ساحة المعركة في الحرب العالمية الأولى. وقد جعلت المدافع الثقيلة، مثل مكسيم وهوتشكيس،
وشهد مدفع إسحاق نيوتن لويس الرشاش الخفيف استخدامًا واسع النطاق على مستوى الفرقة و كسلاح للطائرات.









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