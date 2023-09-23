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أخطر السفاحين.. المطارد الليلى ريتشارد راميريز يقتحم البيوت ويقتل ضحاياه بوحشية

9/23/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) لكل قاتل أدوادته وطريقته، ولأكثر من عام خلال عقد الثمانينيات فى القرن الماضي، أرهب السفاح ريكاردو ليفا مونيوز راميريز الأحياء في جميع أنحاء لوس أنجلوس وتسبب في ذعر عدد كبير من المواطنين.

وكان راميريز الملقب بالمطارد الليلى، يقتحم المنازل ويقتل ضحاياه بوحشية وأحيانًا يغتصبهم أولاً
وقام بمشاركة صور لضحاياه، وفي بعض الصور، ظهر مايك ومعه رؤسهن المقطوعة.

وتراوحت ضحاياه بين أوائل العشرينات وامرأة تبلغ من العمر 79 عامًا، وأسلحته المفضلة، كانت المسدسات والسكاكين وإطارات الحديد والمناجل وحتى المطرقة.

نجح مجموعة من السكان بشرق لوس أنجلوس بإمساك ريتشارد راميرز، وأقتادوه إلى قسم الشرطة، بسبب نشر أحدى الجرائد لصورته.

وراميريزلم يعرب قط عن أي ندم على جرائمه، وحكم عليه بالإعدام، ولاحظ القاضي الذي أيد أحكام الإعدام الـ 13 الصادرة بحق راميريز أن أفعاله أظهرت "القسوة والشراسة التي تفوق أي فهم إنساني".

وتوفي راميريز بسبب مضاعفات سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا البائية أثناء انتظار تنفيذ حكم الإعدام في كاليفورنيا.


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