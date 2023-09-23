برديات مصرية قديمة.. اليائس من الحياة يعبر عن معاناته

البردية تمثل حوار يدور بين كاتب مصري قديم يائس من الحياة و بين ذاته فى عصر انتشر فيه الشر والفساد و تلاشت القيم أراد الكاتب المصرى القديم أن يتخلص من حياته بحرق نفسه ولكن روحه "با" عارضته وهددته بأنها ستهجره و لن ينال الأبدية فكان الرجل حريصا علي بقاء روحه معه فحاورها فخيرته بين الرضا بالحياة أو الرضا بالموت.

البردية الموجودة في متحف برلين ويبلغ طولها 350 سم وعرضها 16 سم ومكتوب عليها 155 عمود كتابة رأسية، وتقول كلمات جزء من البردية التالى وفقا لموسوعة مصر القديمة:

لمن أتكلم اليوم

الأخوة وضعاء وأصدقاء اليوم الكارهين ليسوا جديرين بالحب

لمن أتكلم اليوم

القلوب حاقدة

و الناس شرهون

و كل إنسان يغتال متاع جاره

لمن أتكلم اليوم اللطف قد باد و إختفت الرحمة

و الوقاحة صارت في كل القوم .

لمن أتكلم اليوم

إن من كان ذا وجه باش أصبح خبيثا

الخير صار ممقوتا في كل مكان .

لمن أتكلم اليوم

إن الذى يستفز غضب الرجل الطيب بأعماله الشريرة يسر منه الناس ويضحكون كلما كانت خطيئته شنيعة .

لمن أتكلم اليوم

الناس يسرقون و كل إنسان يغتصب متاع جاره .

لمن أتكلم اليوم فقد أصبح الرجل المريض هو الصاحب الذى يوثق به أما الأخ الذى يعيش معه فقد صارالعدو .

لمن أتكلم اليوم إذ لا يذكر أحد الماضي و لن يفعل أحد الخير لمن يسديه إليه .

لمن أتكلم اليوم الأخوات شر و الإنسان صار يعامل كعدو رغم صدق ميوله

لمن أتكلم اليوم إذ لا يرى الوجوه و أصبح كل إنسان يلقي بوجهه في الأرض إعراضا عن أخوته

لمن أتكلم اليوم والقلوب شرهه و الرجل الذى يعتمد عليه القوم لا قلب له

لمن أتكلم اليوم فالصديق الذى يعتمد عليه معدوم و أصبح يعامل الإنسان كأنه فرد مجهول.

لمن أتكلم اليوم إذ لا يوجد أحد في سلام و الذى ذهب معه لا وجود له .

لمن أتكلم اليوم فإني مثقل بالشقاء و ينقصنى خل وفي .

لمن أتكلم اليوم فإن الخطيئة التي تصيب الأرض لا حد لها

ويقول في موضع أخرى:

وها هو الحق

الحق من وصل للعالم الآخر



سيكون معبودًا يحيا به



فيرد الشر على من أتاه

وها هو الحق من وصل هناك



سيكون عالمًا بالأسرار وكل بواطن الأمور.